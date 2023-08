Schätzungsweise 26.000 Menschen mussten vor einem außer Kontrolle geratenen Waldbrand auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa fliehen.

Schätzungsweise 26.000 Menschen mussten möglicherweise vor einem außer Kontrolle geratenen Waldbrand auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa fliehen, da hohe Temperaturen und starke Winde die Bemühungen zur Bekämpfung des gewaltigen Feuers erschwerten, teilten die Rettungsdienste am Samstag mit.

Das große Feuer, das am späten Dienstag in einem bergigen Gebiet im Nordosten der Insel ausbrach, sei das größte Feuer, das es jemals auf den Kanarischen Inseln gegeben habe, sagten Beamte.

„Vorläufige Schätzungen deuten darauf hin, dass möglicherweise mehr als 26.000 Menschen evakuiert wurden“, schrieben die Rettungsdienste auf X, früher bekannt als Twitter, unter Berufung auf Volkszählungsdaten.

In einem Update vom späten Freitag sagten Beamte, dass seit Ausbruch des Feuers etwa 4.500 Menschen evakuiert worden seien.

Doch nach einer unerwartet schwierigen Nacht mit „Unwetter“, die durch starke Winde und höhere Temperaturen als erwartet gekennzeichnet war, ordneten die Behörden weitere Evakuierungen an.

„Das Feuer und das Wetter haben sich geändert und wir mussten fünf Gemeinden im Norden Teneriffas evakuieren“, sagte Manuel Miranda und verwies auf „die Gefahr und die Nähe des Feuers“.

In einem (späteren) Update warnte Montse Roman, technischer Leiter des Notfalls, es sei „möglich, dass weitere Evakuierungen stattfinden könnten, wenn sich das Feuer ausbreitet“.

Als sich das Feuer den Berghang hinunter in Richtung der nördlichen Stadt La Matanza de Acentejo ausbreitete, sah Candelaria Bencomo Betancor, eine Bäuerin in den Siebzigern, voller Angst zu.

„Das Feuer ist in der Nähe unserer Farm, wir haben Lastwagen, Transporter, Hühner, alles … es ist ein Geschäft, das gut läuft, aber wenn das Feuer kommt, wird es uns völlig ruinieren“, sagte sie am Rande gegenüber AFPTV von Tränen.

„Sie müssen etwas unternehmen, denn das Feuer ist genau dort.“

Am 19. August 2023 wütet in La Matanza auf der Kanareninsel Teneriffa ein Waldbrand außer Kontrolle durch bewaldete Hänge. Desiree Martin/AFP

Bisher waren elf Gemeinden auf Teneriffa, der größten der sieben Kanarischen Inseln, von dem Feuer betroffen. Bis zum späten Freitag waren 5.000 Hektar verbrannt, was fast 2,5 % der Fläche Teneriffas entspricht, die 203.400 Hektar umfasst.

Der Führer der Kanarischen Inseln, Fernando Clavijo, sagte, die Wetterbedingungen in der Nacht seien „schwerwiegend gewesen … was bedeutet, dass sich das Feuer hauptsächlich entlang der Nordhänge ausgebreitet“ habe.

Es habe „viel stärkere Winde, viel höhere Temperaturen als erwartet und eine niedrigere relative Luftfeuchtigkeit“ gegeben, fügte er hinzu.

Ein Lauffeuer der 6. Generation

Pedro Martinez, der für die Bekämpfung des Artensterbens zuständig ist, sagte Reportern, das Feuer verhalte sich „wie ein Waldbrand der sechsten Generation“ – ein Begriff, der sich auf einen Mega-Waldbrand bezieht.

Sein Umfang sei über Nacht „mit Sicherheit stark gewachsen“ und „steige stetig den nördlichen Berghang hinab“, fügte er hinzu.

„Das Feuer übersteigt unsere Kapazitäten, es zu löschen, vielleicht nicht in allen Sektoren, aber in einem großen Teil der Sektoren“, gab er zu, da die Bemühungen zur Bekämpfung der Flammen durch die riesigen Rauchwolken und den Wind behindert wurden.

Maria del Pilar Rodriguez Padron, eine weitere Bewohnerin von Matanza, sagte, sie habe in ihrem Auto neben dem Haus geschlafen.

„Sie haben uns eine Unterkunft angeboten, aber wir bleiben lieber im Auto, weil wir das Haus beobachten und sehen können, ob es brennt oder nicht. Wenn wir woanders wären, könnten wir einfach nicht schlafen“, sagte sie gegenüber AFPTV.

Beim Besuch der Feuerleitzentrale und der betroffenen Gebiete sagte Innenminister Fernando Grande-Marlaska, dass der Insel alle Ressourcen des Staates zur Verfügung gestellt würden, um „diesen äußerst ernsten Notfall“ zu bewältigen.

Auch Premierminister Pedro Sanchez wird am Montag Teneriffa besuchen.

Hoch aufragende Rauchsäule

Das Feuer habe eine gewaltige Rauchsäule erzeugt, die sich nun etwa acht Kilometer in die Luft erreiche, sagten Beamte, und sich weit über den Gipfel des Teide, des Vulkans, der über der Insel thront, erhebt.

Mit 3.715 Metern ist der Teide Spaniens höchster Gipfel und ein beliebtes Touristenziel, doch am Donnerstag waren alle Straßen zum Nationalpark gesperrt.

Der Brand brach aus, nachdem der Archipel von einer Hitzewelle betroffen war, die viele Gebiete zundertrocken machte.

Das letzte Jahr war ein besonders schlimmes Jahr für Waldbrände in Europa, wobei Spanien nach Angaben des Europäischen Waldbrand-Informationssystems (EFFIS) das am stärksten betroffene Land war und fast 500 Brände erlitt, die mehr als 300.000 Hektar zerstörten.

Laut EFFIS wurden in diesem Jahr bisher fast 76.000 Hektar von 340 Bränden in Spanien verwüstet, einem der europäischen Länder, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind.