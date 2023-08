Die sterblichen Überreste eines Kindes können einer Ausgrabung in der Nähe der bekannten Felsenstadt Petra zugeordnet werden. An der gleichen Stelle tauchen mehr als 2500 Perlen auf, die nun wieder zu einer Halskette zusammengefügt werden konnten.

Forscher haben aus Tausenden Perlen eine rund 9.000 Jahre alte, reich verzierte Halskette aus dem heutigen Jordanien neu zusammengesetzt. Mit der Kette wurde ein Kind mit hohem sozialen Status begraben. „Die Ergebnisse des Umbaus übertrafen unsere Erwartungen. Es entstand eine beeindruckende, mehrreihige Kette mit komplexer Struktur und ansprechendem Design“, schreibt das internationale Team in der Fachzeitschrift „PLOS ONE“.

Einige der Perlen wurden an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart restauriert. Die wieder zusammengesetzte Kette ist jetzt in einem Museum in Jordanien ausgestellt.

Die Perlen stammen aus einem neolithischen Kindergrab im Dorf Ba’ja, rund 14 Kilometer nördlich der Touristenstadt Petra. Bei Ausgrabungen stieß man auf die vergleichsweise schlecht erhaltenen Skelettreste eines achtjährigen Kindes, bei dem es sich vermutlich um ein Mädchen handelte. Vor allem im Brust- und Halsbereich fanden Forscher mehr als 2.500 Perlen unterschiedlicher Art, Größe und Farbe.

Anordnung der Perlen zunächst unklar

Wie genau diese Perlen ursprünglich angeordnet waren, sei zunächst unklar, schreibt das Team um die Archäologin Hala Alarashi, die an der französischen Université Côte d’Azur und in Barcelona arbeitet. Der Körper des Kindes zersetzte sich im Laufe der Zeit und organische Materialien, die mit den Perlen verbunden waren, wie z. B. Schnüre, zersetzten sich. Dennoch wurde bei den Ausgrabungen schnell klar, dass die Perlen Teil eines größeren Schmuckstücks sein mussten.

Die Forscher gingen in zwei Schritten vor. Zunächst untersuchten sie die Perlen einzeln: Wie wurden sie verarbeitet? Aus welchem ​​Material bestehen sie? Woher kamen sie ursprünglich? In einem zweiten Schritt erstellten sie anhand zusätzlicher Daten ein Modell, wie die Halskette wahrscheinlich aussah. Auch die Fundsituation spielte eine Rolle. Die zentralen Bestandteile der Kette sind ein Ring am Hals und ein Perlmuttring an der Brust, der den Wissenschaftlern zufolge das Licht reflektiert und gleichzeitig in mehreren Farben schimmert.

Hergestellt aus Steinen und Muscheln von Meerestieren

Die Studienautoren schreiben von einem „komplexen, beeindruckenden und sehr ansprechenden Arrangement“. Die Gesamtlänge der aufgefädelten Perlen beträgt etwa sechs Meter. Die Perlen bestehen überwiegend aus kunstvoll bearbeiteten Steinen, teilweise aber auch aus Muscheln von Meerestieren. Außerdem konnten die Forscher zwei Perlen aus Bernstein identifizieren.

Sie gehen davon aus, dass die Halskette vor Ort in Ba’ja hergestellt wurde, obwohl die Materialien von weit her kamen. „Die Herstellung der Halskette erforderte sorgfältige Handwerkskunst, aber auch den Import bestimmter exotischer Materialien aus anderen Regionen“, sagt Alarashis Team. Es bedurfte eines komplexen Netzwerks aus Künstlern, Händlern und der Elite, um ein solches Kunstwerk in Auftrag zu geben. Die Tatsache, dass die Kette von einem Kind getragen wird, zeigt die Bedeutung, die Kinder in den frühen Bauerngemeinschaften der Levante – also des östlichen Mittelmeerraums – hatten.

Ein einzigartiges Schmuckstück

Das Grab wird auf etwa 7400 bis 6800 Jahre vor Christus datiert. Die Forscher schreiben, dass es sich bei dem verstorbenen Kind um eine Person mit einem sehr hohen sozialen Status gehandelt haben muss. Schließlich wurde ihm ein äußerst aufwendiges Schmuckstück angelegt, anstatt es einem lebenden Menschen zu schenken.

Die Halskette soll einzigartig in der Levante der Jungsteinzeit sein. Aufgrund seiner Größe, seiner komplexen Struktur, der Farben, der Symmetrie, der Schönheit und dem Spiel mit dem Licht würde die Halskette an Schmuckstücke der neueren Hochkulturen in Mesopotamien und Ägypten erinnern.