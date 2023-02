Mehr als 21.000 Tote durch Beben in der Türkei und in Syrien

Fotos aus der Südtürkei und Nordsyrien zeigen Szenen der Verwüstung und des Leids, während die Hoffnung, Überlebende zu finden, mehr als vier Tage nach dem schweren Erdbeben am Montag, das die Region heimgesucht hat, schwindet.

Personal führt Such- und Rettungsaktionen im Distrikt Islahiye in Gaziantep, Türkei, durch, nachdem Kahramanmaras am 10. Februar 2023 von Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 heimgesucht wurde. (Cebrail Caymaz/Anadolu Agency/Getty Images)

Mehr als 21.000 Menschen sind in beiden Ländern gestorben, und Rettungskräfte kämpfen nun gegen die Zeit, um Überlebende unter eisigen Winterbedingungen aus den Trümmern eingestürzter Gebäude zu bergen.

Nach Angaben der Behörden wurden in der Türkei und in Syrien mindestens 78.124 Menschen verletzt.

Menschen, die von der Rettungsgruppe Isar Deutschland gerettet wurden, warten bei einem Feuer während der Rettungsaktion in Kirikhan, Türkei, am 10. Februar. (Piroschka van de Wouw/Reuters)

Ein UN-Hilfskonvoi ist am Donnerstag zum ersten Mal seit dem Erdbeben von der Türkei in den Nordwesten Syriens gereist. Die sechs Lastwagen mit Notunterkünften und Non-Food-Artikeln (NFI) fuhren nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten durch den Grenzübergang Bab Al Hawa.

Menschen gehen am 9. Februar durch das zerstörte Zentrum von Antakya, Türkei. (Anne Pollmann/picture-alliance/dpa/AP)

UN-Generalsekretär António Guterres sagte, er sei offen für die Idee, Hilfe über weitere Grenzübergänge zu liefern, abgesehen von Bab al-Hawa, dem einzigen von der UN genehmigten Korridor für humanitäre Hilfe zwischen der Türkei und den von Rebellen gehaltenen Gebieten Nordsyriens .

Personal und Zivilisten führen am 9. Februar im Bezirk Afrin in Aleppo, Syrien, Such- und Rettungsaktionen durch. (Bekir Kasim/Anadolu Agency/Getty Images)

In Syrien häuft die Verwüstung des Erdbebens Elend auf eine bestehende humanitäre Krise, die aus einem mehr als zehnjährigen Bürgerkrieg resultiert. Millionen Einwohner im Nordwesten Syriens, von denen ein Großteil von regierungsfeindlichen Rebellen kontrolliert wird, litten bereits unter den Auswirkungen extremer Armut und eines Cholera-Ausbruchs, als das Beben zuschlug.

Jetzt kämpfen viele für sich selbst, da viele westliche Nationen sich geweigert haben, Hilfe direkt an das syrische Regime zu schicken, das unter US- und EU-Sanktionen steht.

Eine Frau sitzt neben den Trümmern zerstörter Gebäude in der Stadt Atarib im Westen von Aleppo. (Unabhängiger Ärzteverband)

Der syrische Zivilschutz, bekannt als die Weißhelme, hat davor gewarnt, dass die Hoffnung, Überlebende zu finden, im Land schwindet.

Mausa Zidaneein Freiwilliger der Gruppe, sagte CNN am Donnerstag, dass nach den Beben „Zehntausende von Familien derzeit im ganzen Nordwesten Syriens obdachlos sind“.

Das kalte Wetter trägt zu der Katastrophe bei, sagte er, während Rettungsteams darum kämpfen, Menschen unter den Trümmern herauszuziehen.

Freiwillige, unabhängige gemeinnützige Organisationen und Rettungsorganisationen arbeiten daran, Zivilisten aus den Trümmern zerstörter Gebäude in der Stadt Atarib im Westen von Aleppo zu retten. (Unabhängiger Ärzteverband)

Im von Rebellen gehaltenen Gouvernement Idlib sagte ein Mann am Donnerstag gegenüber AFPTV, er habe mit seinen Händen durch Trümmer gegraben, als er im Dorf Besnaya nach 30 Verwandten suchte.

Malik Ibrahim, 40, sagte, er habe 10 Leichen gefunden, nachdem er zwei Tage lang ohne Schlaf gesucht hatte.

„Es ist unbeschreiblich, mir fehlen die Worte, es ist tragisch“, sagte er. „Die ganze Familie ist weg und all unsere Erinnerungen sind mit ihnen begraben.“