Mehr als 20 Millionen Vorwahlstimmen wurden vor den Midterms 2022 abgegeben

Nach Angaben von Wahlbeamten, Edison Research und Catalist wurden bis Sonntag mehr als 20,7 Millionen Vorwahlstimmen in 46 Bundesstaaten abgegeben.

Inzwischen haben drei Bundesstaaten die Zwei-Millionen-Schwelle überschritten. Mehr als 2,8 Millionen Stimmzettel wurden in Texas abgegeben, während mehr als 2,6 Millionen in Florida und mehr als 2,1 Millionen in Kalifornien abgegeben wurden. Die Grafschaften in Florida mussten bis Samstag frühzeitig mit der persönlichen Abstimmung beginnen.

In Georgia wurden mehr als 1,6 Millionen Stimmzettel abgegeben, und North Carolina ist der fünfte Staat mit mehr als 1 Million abgegebenen Stimmzetteln.

Einige Wählerdaten stammen von Catalist, einem Unternehmen, das Daten, Analysen und andere Dienstleistungen für Demokraten, Akademiker und gemeinnützige Organisationen zur Interessenvertretung bereitstellt und Einblicke darüber gibt, wer vor November abstimmt.

In Georgia finden in diesem Jahr mehrere landesweite Wettbewerbe statt, darunter für den Gouverneur – mit dem amtierenden GOP-Präsidenten Brian Kemp vor einem Rückkampf von vor vier Jahren gegen die Demokratin Stacey Abrams – und für den Senat – wo der Republikaner Herschel Walker den demokratischen Senator Raphael Warnock in einem Wettbewerb herausfordert das könnte nächstes Jahr über die Kammerkontrolle entscheiden. Kemp und Abrams stehen sich am Sonntagabend in einer letzten Gouverneursdebatte gegenüber.

In North Carolina findet bei der Wahl zum offenen Senatssitz des Staates ein hochkarätiger Wettbewerb zwischen der Demokratin Cheri Beasley, die im Falle ihrer Wahl die erste schwarze Senatorin des Staates werden würde, und dem GOP-Abgeordneten Ted Budd statt, der die Unterstützung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump hat .

Beasley sagte am Sonntag gegenüber Dana Bash von CNN in „State of the Union“, dass ihr Staat einen Senator brauche, „der hart kämpfen wird, um die Kosten zu senken“, vermied jedoch eine Frage, ob sie damit zufrieden sei, wie Präsident Joe Biden und die nationalen Demokraten mit der Inflation umgegangen sind . Sie gelobte auch, für das Recht auf Abtreibung zu kämpfen, das sie in ihrer Kampagne gegen Budd als „wirklich großes Problem“ bezeichnete.

In Florida wird der republikanische Gouverneur Ron DeSantis für eine zweite Amtszeit favorisiert, da über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024 und einen Showdown mit Trump gesprochen wird. GOP-Senator Marco Rubio steht ebenfalls auf der Wahl im November, da er eine dritte Amtszeit gegen den Demokraten Val Demings anstrebt.