LVIV, Ukraine (AP) – Die kleine Gruppe von Soldaten versammelt sich draußen, um Zigaretten und Kriegsgeschichten auszutauschen, manchmal beiläufig und manchmal mit einer gewissen Gereiztheit über Erinnerungen, die durch ihren letzten Kampftag, den Tag, an dem der Krieg ihnen Gliedmaßen wegnahm, unzuverlässig geworden sind.

Einige erinnern sich noch genau an den Moment, als sie von Panzerminen, Fliegerbomben, einer Rakete oder einer Granate getroffen wurden. Für andere sind die Lücken in ihren Erinnerungen groß.

Vitaliy Bilyaks dünner Körper ist ein Netz aus Narben, das mit einer Amputation oberhalb des Knies endet. Während seiner sechs Wochen im Koma unterzog sich Bilyak mehr als zehn Operationen, unter anderem am Kiefer, an der Hand und an der Ferse, um sich von den Verletzungen zu erholen, die er sich am 22. April zugezogen hatte, als er über zwei Panzerabwehrminen fuhr.

„Als ich aufwachte, fühlte ich mich, als wäre ich wiedergeboren und aus dem Jenseits zurückgekehrt“, sagte Bilyak, der gerade erst seinen Weg der Rehabilitation beginnt. Wann er eine Prothese bekommt, weiß er noch nicht, die muss bei jedem Patienten individuell angepasst werden.

Die Ukraine steht vor einer Zukunft mit mehr als 20.000 Amputierten, viele davon Soldaten, die durch ihre Zeit an der Front auch unter psychischen Traumata leiden. Europa hat seit dem Ersten Weltkrieg nichts Vergleichbares erlebt und die Vereinigten Staaten nicht seit dem Bürgerkrieg.

Mykhailo Yurchuk, ein Fallschirmjäger, wurde in den ersten Kriegswochen in der Nähe der Stadt Izium verwundet. Seine Kameraden luden ihn auf eine Leiter und gingen eine Stunde lang in Sicherheit. Er sagte, er könne damals nur daran denken, alles mit einer Granate zu beenden. Ein Sanitäter weigerte sich, von seiner Seite zu weichen und hielt die ganze Zeit seine Hand, als er bewusstlos wurde.

Als er auf der Intensivstation aufwachte, war der Sanitäter immer noch da.

„Danke, dass du meine Hand gehalten hast“, sagte Yurchuk zu ihm.

„Nun, ich hatte Angst, dass Sie den Stift herausziehen würden“, antwortete der Sanitäter. Yurchuks linker Arm war unterhalb des Ellenbogens und sein rechtes Bein oberhalb des Knies verschwunden.

In den 18 Monaten seitdem hat Yurchuk sowohl geistig als auch körperlich sein Gleichgewicht wiedererlangt. Er traf die Frau, die seine Frau werden sollte, im Rehabilitationskrankenhaus, wo sie ehrenamtlich arbeitete. Und jetzt wiegt er ihre kleine Tochter und geht ohne das geringste Zögern mit ihr spazieren. Seine neue Hand und sein neues Bein sind in kräftigem Schwarz gehalten.

Yurchuk ist selbst zum Hauptmotivator für Neuankömmlinge von der Front geworden, indem er sie bei der Heilung ihrer Wunden anspornt und ihnen beibringt, wie sie lernen, mit ihren neuen Behinderungen zu leben und sich zu bewegen. Diese Art von Verbindung muss in der gesamten Ukraine formell und informell für Tausende von Amputierten wiederholt werden.

„Ihr gesamter Bewegungsapparat muss neu ausgerichtet werden. Sie haben eine völlige Gewichtsumverteilung. Das ist eine wirklich komplizierte Anpassung und muss mit einem anderen Menschen durchgeführt werden“, sagte Dr. Emily Mayhew, Medizinhistorikerin am Imperial College, die sich auf Explosionsverletzungen spezialisiert hat.

Es gebe in der Ukraine nicht annähernd genug Prothetikspezialisten, um den wachsenden Bedarf zu decken, sagte Olha Rudneva, Leiterin des Superhumans-Zentrums zur Rehabilitation ukrainischer Militäramputierter. Vor dem Krieg, sagte sie, hätten nur fünf Menschen in der gesamten Ukraine eine formelle Rehabilitationsschulung für Menschen mit Arm- oder Handamputationen absolviert, die unter normalen Umständen seltener seien als Beine und Füße, da diese manchmal aufgrund von Komplikationen bei Diabetes oder anderen Krankheiten amputiert würden .

Rudneva schätzte, dass seit Kriegsbeginn 20.000 Ukrainer mindestens eine Amputation erlitten haben. Wie viele davon Soldaten sind, sagt die Regierung nicht, aber Explosionsverletzungen gehören in einem Krieg mit langer Frontlinie zu den häufigsten.

Die Rehabilitationszentren Unbroken und Superhumans versorgen ukrainische Soldaten mit Prothesen aus Mitteln von Geberländern, Wohltätigkeitsorganisationen und privaten ukrainischen Unternehmen.

„Einige Geber sind nicht bereit, der Ukraine militärische Hilfe zu leisten, sind aber bereit, humanitäre Projekte zu finanzieren“, sagte Rudneva.

Einige der Männer, die sich in der Rehabilitation befinden, bedauern, dass sie nun aus dem Krieg ausgeschieden sind, darunter Yurchuk und Valentyn Lytvynchuk.

Lytvynchuk, ein ehemaliger Bataillonskommandeur, schöpft Kraft aus seiner Familie, insbesondere aus seiner vierjährigen Tochter, die ein Einhorn auf seine Beinprothese graviert hat.

Kürzlich machte er sich auf den Weg zu einem Truppenübungsplatz, um zu sehen, was er noch tun konnte.

„Mir wurde klar, dass es unrealistisch ist. Ich kann in einen Graben springen, aber um wieder herauszukommen, brauche ich einen Allradantrieb. Und wenn ich mich „schnell“ bewege, könnte mich ein Kind fangen“, sagte er. Dann, nach einem Moment, fügte er hinzu: „Außerdem fällt die Prothese ab.“

Für viele Amputierte sei es am schwierigsten, mit den Schmerzen leben zu lernen – Schmerzen durch die Prothese, Schmerzen durch die Verletzung selbst, Schmerzen durch die anhaltenden Auswirkungen der Druckstoßwelle, sagte Mayhew, der im Laufe des Jahres mit mehreren hundert Militäramputierten gesprochen hat ihre Karriere. Viele haben mit Entstellungen und den daraus resultierenden Schönheitsoperationen zu kämpfen.

„Diese Komorbidität von PTBS und Explosionsverletzungen und Schmerzen – das ist sehr schwer zu erkennen“, sagte sie. „Wenn Menschen eine körperliche Verletzung und eine damit einhergehende psychische Verletzung haben, können diese Dinge nie getrennt werden. ”

Für die Schwerverletzten könnte die Rehabilitation länger dauern, als der Krieg letztlich dauert.

Die Schönheitsoperationen sind entscheidend dafür, dass sich die Soldaten in der Gesellschaft wohlfühlen. Viele sind so entstellt, dass sie glauben, dass niemand sie sieht.

„Wir haben nicht ein Jahr, sondern zwei“, sagte Dr. Natalia Komashko, eine Gesichtschirurgin. „Wir müssen das tun, als ob es gestern fällig wäre.“

Bilyak, der Soldat, der über Panzerminen fuhr, träumt immer noch manchmal vom Kampf.

„Ich liege allein auf der Station auf dem Bett, und Leute, die ich nicht kenne, kommen zu mir. Mir wird klar, dass es sich um Russen handelt, und sie schießen mir aus nächster Nähe mit Pistolen und Gewehren in den Kopf“, erzählte er. „Sie werden nervös, weil ihnen die Munition ausgeht, und ich lebe, ich zeige ihnen den Mittelfinger und lache sie aus.“

___

Illia Novikov in Kiew, Ukraine; Wolodymyr Jurtschuk in Lemberg, Ukraine; und Lori Hinnant in Paris haben zu diesem Bericht beigetragen.

___

Evgeniy Maloletka, The Associated Press



















































