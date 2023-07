Berlin. Exakt 1099 Leistungssportler sind derzeit beim Bund angestellt und beziehen ihr Einkommen von einer sogenannten Sportförderungsstelle. Das Bundesministerium der Verteidigung beschäftigt den Mammutanteil mit 890 Festanstellungen, bei denen die Sportler als Soldaten eingesetzt werden. Es folgt das Bundesministerium des Innern mit 146 Stellen in der Bundespolizei. Lediglich 63 Sportler werden vom Bundesfinanzministerium bei der Bundeszollverwaltung untergebracht.

Dies geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Fast alle gesponserten Spitzensportler sind bereit, zu den Waffen zu greifen

Demnach sind außer den 63 Mitarbeitern des Zolls auch alle anderen Sportler zur Bereitschaft zum Waffeneinsatz verpflichtet. „Die Einbeziehung von Sportlern in die Sportförderung der Eidgenössischen Zollverwaltung setzt keine zwingende Bereitschaft zum Tragen einer Waffe zum Zeitpunkt ihrer Einstellung für eine Beamtenlaufbahn im einfachen Zolldienst voraus“, heißt es in der Stellungnahme.

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, sieht die Sportförderung deshalb in einer massiven Schieflage: „Es ist absurd, dass man in diesem Land normalerweise Schusswaffen tragen muss, um Sportförderung zu bekommen, aus der man das kann.“ live“. , sagte Korte dem RND und fügte hinzu: „Spitzensportler, die keine Waffe tragen wollen, dürfen vom Staat nicht länger benachteiligt werden. Für die sportliche Talentförderung des Bundes sollte es eine gleichwertige zivile Alternative zu Polizei und Militär geben.“

Aus Kortes Sicht gibt es viele Gründe, warum Sportler keine Waffen tragen wollen, etwa das olympische Ideal von Frieden und Gewaltlosigkeit oder eine humanistische Weltanschauung. Das seien Werte, die der Deutsche Olympische Sportbund für sich beanspruche und für die er gegenüber der Bundesregierung eintreten müsse, sagte Korte.

„Wenn die Bundesregierung tatsächlich den Fokus auf Sportler und nicht auf die Eigenwerbung des Innen- und Verteidigungsministers legt, sollte sie die Sportförderung völlig zivilrechtlich neu ordnen“, forderte der Linken-Politiker.

Sportlersprecherin: Sportförderung „Zuallererst die Möglichkeit, sich finanziell abgesichert auf den Sport zu konzentrieren“.

Die Interessenvertretung von Spitzensportlern ist der Verein Sportler Deutschland e. V., sieht in der Förderung des Sports „In erster Linie die Möglichkeit“ für Sportler, sich finanziell und sozial abgesichert auf den Spitzensport konzentrieren zu können. „Um einer echten Entscheidungsfreiheit nahe zu kommen“, plädiert der Verband dafür, den Sportlern „möglichst gleiche Chancen für unterschiedliche Wege“ einzuräumen.

Ziel weiterer Fördermaßnahmen sollte es daher auch sein, die Chancen derjenigen anzugleichen, die sich aus unterschiedlichen Gründen gegen Sportförderplätze im öffentlichen Dienst entscheiden würden.

„Damit würden Chancengleichheit zwischen den verschiedenen Förderwegen geschaffen und die Sportler könnten sich für oder gegen den Dienst mit der Waffe entscheiden, ohne Konsequenzen für ihre soziale und materielle Sicherheit befürchten zu müssen“, sagte Sportlerinnen-Deutschland-Sprecherin Julia Hollnagel dem RND.

Das Thema Sport und Uniformen sorgte zuletzt am 17. Juni für Diskussionen, als Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein bei einer CDU-Veranstaltung in Uniform auftrat. Der Bundespolizist forderte unter anderem eine konsequentere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Kritiker warfen ihr Populismus vor und kritisierten auch ihr Auftreten in Uniform.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums unter der Leitung von Nancy Faeser (SDP) sagte, das Beamtenrecht verlange grundsätzlich Neutralität und Mäßigung bei der Äußerung oder politischen Betätigung als Beamter. Beamte könnten dies jedoch als Bürger tun.

