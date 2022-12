Meghan Markle und Prinz Harry erinnern sich an den ersten Hochzeitstanz

Die Sussexs wissen, wie man runterkommt.

In einem neuen Trailer für ihre Netflix-Dokumentationen Harry & Meghan, Prinz Harry und Meghan Markle blickten liebevoll auf ihren Hochzeitstag zurück und enthüllten den lebhaften Oldies-Song, den sie für ihren Tanz teilten.

„Ich wollte einfach nur, dass die Musik Spaß macht. Sogar unser erster Tanz“, erinnerte sich Meghan, bevor sie sich bemühte, sich genau an die gleiche Melodie zu erinnern, als Harry sie anlächelte. „Lied von 1000 Tänzen, tausend … Ich verstehe immer etwas falsch.“

Der Clip zeigte dann eine Montage von Rückfallbildern der Braut – die ihr weißes Neckholder-Kleid von Stella McCartney trug – und des Bräutigams, der dazu tanzte Wilson Pickett’s „Land der tausend Tänze“ bei ihrer Hochzeitsfeier. Der Track von 1966 nennt spielerisch klassische Moves wie „Pony“, „Kartoffelpüree“ und „Der Alligator“.

„Das hat so viel Spaß gemacht“, die Anzüge sagte Alaun in den Dokumentationen. „Ich drehte mich einfach wie ein Wirbelwind. Es war so großartig.“