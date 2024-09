Status: 24.09.2024 10:28 AM Het Insel Bornholm zal in 2030 het eerste Energie-eiland ter wereld worden. Meer miljoenen huishoudelijke artikelen en groene wasmiddelen worden geproduceerd. Hauptabnehmer soll via Vorpommern Deutschland were.

door Martin Möller

Het Insel Rügen en het inheemse Bornholm lopen ongeveer 100 kilometer, maar qua energie zijn ze nog steeds in de wereld. Zichtbare symbolen sinds de lokale LNG-Schiffe an der Mukraner Nordmole. Nahe dran, in een schmucklosen Zweckbau, heeft Stefan Lindberg een klein kantoor. Het werk van de „Grünen Umstellung“, dat is zijn thuis. Lindberg is een inwoner van Bornholm, en als Chief of Defense was hij vele jaren ook Fleet Manager in Kopenhagen. Sinds 2007 woon ik daar in Stralsund en heb ik in het buitenland gewoond. Seine Firma Task Engineering was een van de Zulieferer der MV Werften. Het pleidooi van de Schiffbauers heeft mijn hart geraakt en geld gekost.

Daarna geniet u van uw nieuwe energieën – en dan kunt u genieten van uw huis. Binnen twee jaar, de dänische Regierung beschlossen, zou Bornholm in staat zijn om het energiesysteem van de wereld te bouwen. De huidige nationale minister van Milieu en onlangs gesteunde EU-commissaris voor Energie Dan Jørgensen beschrijft het project als „de nationale versie van de wereld“. Die kann nur mit Hilfe der Nachbarn gelingen, Lindberg glaubt.





De „dänische versie der Mondlandung“

Bovendien wordt er een kleine informatiereis naar Bornholm georganiseerd door het Mecklenburg-Vorpommern Wind Energy Network. De Bürgermeister von Sassnitz ist dabei, Vertreterinnen en Vertreter des Hafens Mukran, Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut en vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt Neustrelitz, Unternehmer aus der Schifffahrtsbranche en Waterbauexperten die etwa de Firma Baltic Taucher Rostock.

Schon auf der Seereise von Sassnitz/Mukran nach Rønne will der Wandel sichtbar. Twee windparken passeren de Fähre „Hammershus.“ Voor de geplante energiebron zijn er drie extra opties. Geplant vermogen: tussen 3,2 en 3,8 Gigawatt. Dit betekent dat u drie miljoen huishoudens van elektriciteit kunt voorzien. Omdat Bornholm nu de thuisbasis is van 40.000 inwoners en de levensproblemen in de regio: afnemende economie, een verandering in de levensomstandigheden en een gezonde levensstijl voor seizoensgebonden toerisme. De beroepsvereniging van Bornholmer is al 141 jaar gelukkig, sinds Dorsch en Hering inmiddels zijn vertrokken.

Radikaler Umbau von Hafen en Insel

Beim Einlaufen in der Inselhauptstadt Rønne kommt een Großbaustelle ins Blickfeld. De Hafenbecken wordt geschat op elf meter. Meer grote tassen sinds het einde, Lkws kip riesige Steinladungen ab. Raupen planieren nieuwe aufgeschüttete Flächen. Een nieuwe reis en twee nieuwkomers en een bezoek aan de Fischereihaven. Stefan Lindberg onderzocht de bouwwerkzaamheden van het Deck der Fähre aus: „Een energieknooppunt is dus een veilige plek. Het schip is groter, de windenergiesystemen en de funderingen zijn gebouwd. De omgeving is het leven op het eiland.“

In de Hafenverwaltung erklärt Jeppe La Cour der Delegatie uit Mecklenburg-Vorpommern het „Masterplan 2050“. De gezamenlijke bouw en aanleg kost ruim 100 miljoen euro en wordt gefinancierd met krediet. La Cour: „Wir machen nur, was sichnet. Da wir auf Subventionen verszichten, sind weitgehend von der Politik unabhängig“. Weltfreundlichen Schiffsbrennstoff wollen sie auch produzieren. Bornholm is rechtstreeks verbonden met de verkeersroutes en de transportinfrastructuur is zeer goed. Aber noch fehlen die Flotten, de Methanol of Ammoniak in Schweröl, was eerlijker.

Nieuwe eilandbewoners gezocht

Abschließend is het nog steeds geleegde E-Werk der Inselhauptstadt. De prachtige Backsteinbau uit het jaar 1910 markeerde de laatste keer dat de Aufbruch een nieuwe periode inging, dankzij Søren Møller Christensen, chef-kok von Energiø Bornholm. In de bestaande Maschinenhalle hangen Videowände, stehen interactieve Bildschirme, die „Dänische Mondmission“ anschaulich. Bouwperiode: 2027 tot 2029. Investeringsbedrag: 5,2 miljard euro, 900 nieuwe vacatures, ruim 2.000 nieuwe woonruimten.

Hier kunt u de Fachkräfte en de deshalb-court-sie op de Duitse Zuwanderer uitvoeren. De eigen energiebron is gebaseerd op drie windparken aan de zuidwestkust van Bornholm en beschikt in totaal over 111 hectare aan energiebronnen in het land. Er is ook een Power-to-X-Anlage geplant, waarmee Windstrom in Wasserstoff kan lopen. De meest populaire plaatsen zijn gemaakt met transformatoren en verlichtingsarmaturen. Gut 70 Prozent der zeugten electricen Energie soll per Gleichstrom-Unterseekabel nach Deutschland geiteet zijn. En er wordt een Wassersstoffpijpleiding aangelegd.

Volledige zakelijke verbindingen

Søren Møller Christensen: „In dit opzicht zijn we fysiek fysiek verbonden. Dit is de basis voor de ontwikkeling van bedrijven, instellingen, mensen, die in Bornholm en Mecklenburg en Vorpommern wonen.“ Bij Sassnitzer Bürgermeister runt der dänische Manager offene Türen ein. Leon Kräusche: „De energiebron wordt beschouwd als een familiebedrijf. We zullen immers binnenkort een duurzame relatie en een betrouwbare zakelijke relatie hebben.“

Voor de Westpommerische Denen is Stefan Lindberg erg belangrijk, daarom kunnen kleine projecten worden uitgevoerd. Maar toch is het erg interessant. Als er in de winter met een vast kantoor in Mukran na Rønne muss, daar zijn de ganzen Tag met hun auto op de weg, we zijn nu in Rostock en Kopenhagen na Bornholm.

Deense Energiestatt Russisch Gas

Met de beoordeling van Bornholm is de laatste 61 jaar van toekomstig onderzoek: „We hebben spannende discussies, waar we veel van hebben geleerd, een goede basis voor een netwerk.“ Het is nu duidelijk geworden dat: Het Energie-eiland Bornholm is nu beschikbaar aan de Duitse kant, zodat de Denemarken niet kunnen worden verbruikt. In het Koninkrijk ligt de vorige nieuwe energiebron op dit moment bij 80 procent.

In november werd in Lubmin een Besuch der Dänen geplant. Dort, wo minister-president Manuela Schwesig (SPD) 2021 noch den russischen Botschafter empfing. Aber statt auf Russian Erdgas setzt the Landesregierung nun wohl auf dänischen Ostsee-Strom and auf Wasserstoff. Minister van Economische Zaken Reinhard Meyer (SPD) heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt. De Bornholmer Manager kan u het juiste signaal geven. Je wordt overal blij van, dankzij de Energy Insel 2030 en de Netz geht.