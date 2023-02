Megan Fox is teruggekeerd naar Instagram om het record recht te zetten over haar relatie met Machinegeweer Kelly te midden van valsspelen en geruchten over het uiteenvallen.

Op 19 februari heeft de Transformatoren actrice schreef in een nieuwe post: “Er is geen enkele verwijzing naar een derde partij in deze relatie geweest. Dat omvat, maar is niet beperkt tot… echte mensen, DM’s, AI-bots of succubus-demonen.”

Megan vervolgde: “Hoewel ik er een hekel aan heb om je te beroven van het verspreiden van willekeurige ongegronde nieuwsverhalen die veel nauwkeuriger door ChatGPT zouden zijn geschreven, moet je dit verhaal laten sterven en al deze onschuldige mensen nu met rust laten.” De actrice, die haar post beëindigde met een gebedshandje en een emoji met een paars hart, zette reacties uit en zette het aantal gevolgde accounts op nul.

Op 12 februari heeft de Jennifer’s lichaam actrice trok wenkbrauwen op door haar Instagram-berichten met foto’s van MGK te verwijderen en een cryptische tekst te delen over “oneerlijkheid” van Beyoncé’s nummer “Pray You Catch Me” uit 2016 – van het album van de popster Limonadeen volgt slechts drie gebruikers—Eminem, Harry Styles En Timothée Chalamet.