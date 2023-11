Megan Fox ließ ihre Hosen zu Hause für Machine Gun Kellys Konzert in Brasilien

MGKs größter Fan.

Eines ist sicher: Megan Fox wird der Kleidung der Konzertbesucher immer einen High-Fashion-Touch verleihen und gleichzeitig beweisen, dass sie der größte Fan von Machine Gun Kelly ist. Während des letzten Konzerts von MGK (geb. Colson Baker) zeigte Fox ihre Unterstützung und präsentierte gleichzeitig eine gehobene Version des Hosenlos-Trends.

Am Samstag wurde die Schauspielerin während der GP-Woche in Brasilien im Allianz Parque fotografiert, wie sie ihren Verlobten unterstützte. Während wir an Megans feuerrotem Bob kaum erkennen konnten, dass sie zum ersten Mal bei einem Date-Abend mit MGK ihr Debüt gab, ließ sich ihr Outfit nicht ignorieren. Zu diesem Anlass ließ sie ihre Hose zu Hause und entschied sich für einen übergroßen zweireihigen beigen Blazer mit nichts als einem tiefen schwarzen BH darunter. Ein Paar PVC-Sandalen mit roten Sohlen, eine passende Cat-Eye-Sonnenbrille und eine passende Maniküre gaben ihrem konzerttauglichen Look den letzten Schliff.

Ihr schulterlanger Bob war in dezenten Strandwellen und einem Mittelscheitel gestylt, und sie ergänzte ihre kräftigen Brauen mit rosa glänzenden Lippen und rosigen Wangen.

Nach Megans letzten Ausflügen zu urteilen, liebt sie einen guten Blazer-Moment genauso wie wir. Anfang des Herbstes trug die Schauspielerin eine ähnliche Silhouette mit einem Paar oberschenkelhoher Schlangenleder-Schnürstiefel, als sie mit MGK während ihres Besuchs im Big Apple ausging. Zuvor entschied sie sich für ein dekonstruiertes Blazerkleid mit massiven Bauchausschnitten auf jeder Seite und einem offenen kreisförmigen Detail an ihrem Brustbein.

Lesen Sie den Originalartikel auf InStyle.