Megan Fox taucht in die wilde Seite ein.

Immerhin ist die Jennifers Körper Stern ließ nichts unversucht – oder besser gesagt, sehr wenig Fantasie – bei einem Fotoshooting zum Thema Wald mit einem Fotografen Cibelle Levi. Wie auf Bildern zu sehen ist, die am 18. Juli auf Instagram geteilt wurden, befreite Megan ihre Brustwarze in einem elfenbeinfarbenen Korsettkleid von Dolls Kill, als sie in einem von Bäumen gesäumten Bach badete.

Auf einem Foto war die 37-Jährige zu sehen, wie sie ins Wasser blickte, wobei die Rückseite ihres Kleides geöffnet war und ihr nackter Hintern sichtbar war. Währenddessen zeigte ein anderes Bild Megans weißes Kleid, das sich an ihre Kurven schmiegte, als sie aus dem Bach stieg.

„Eine Stier-Sonne im vierten Haus“, schrieb Megan in der Bildunterschrift, während ihr Fotograf in einem anderen Beitrag hinzufügte: „mein Stier-Zwilling.“

Dies war nicht das erste Mal, dass Megan mit Cibelle zusammenarbeitete. Am 15. Juli veröffentlichte die Schauspielerin Bilder von einem Bikini-Shooting, an dem sie gemeinsam gearbeitet hatten, mit der Bildunterschrift: „Der Wald ist mein ältester Freund.“