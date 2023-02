CNN

—



Megan Fox keerde zondag terug naar Instagram om geruchten over haar relatie met verloofde Machine Gun Kelly aan de orde te stellen.

“Er is geen enkele inmenging van derden in deze relatie geweest”, luidde het Instagram-bericht van Fox. “Dat omvat, maar is niet beperkt tot… echte mensen, DM’s, AI-jongens of succubus-demonen.”

Fox en Kelly kondigden hun verloving in januari 2022 aan.

De actrice trok vorige week de aandacht van roddelbladen nadat ze haar Instagram-account had gedeactiveerd.

De verhuizing leidde tot speculaties dat de acties van Fox – inclusief een foto van 12 februari en een onderschrift dat verwees naar Beyoncé’s bijtende ballad over vermoedelijke ontrouw “Pray You Catch Me” – verband hielden met haar relatie met Kelly.

Fox verwierp de geruchten als “willekeurige ongegronde nieuwsverhalen” in haar verklaring van dit weekend, en vroeg de lezers om “onschuldige mensen nu met rust te laten”.

Kelly heeft de situatie niet aangepakt.

Beiden zullen vervolgens gastoptredens maken in het komende derde seizoen van de FX-serie, ‘Dave’.