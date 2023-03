tz Welt

Bahn, ÖPNV, Flughäfen en Sogar One Straßen: Ein Mega-Streik im Verkehrssektor könnte am 27. März ganz Deutschland lahmlegen. Die Auswirkungen waren enorm.

Berlijn – Tarifstreits im Verkehrssektor stoppen seit Wochen Deutschland in Atem. Die Gewerkschaft Verdi zal geld verdienen voor die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Alle in ÖPNV gabs in den vergangenen Wochen teils massieve Streiks, zowel denen Bus als Bahnvielerorts staan ​​nog steeds. Die Bahn-Gewerkschaft EVG bevind zich in Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn en heeft de meeste mögliche Streiks in Betracht gezogen. Jetzt stehen die Zeichen offenbar auf Ekalation, denn es droht een Mega-Streik.

Een großer Streik könnte ben 27. Maar zo gut wie den gesamten Verkehrssektor in Deutschland lahmlegen (Symbolbilder/IDZRW-Montage). © Rüdiger Wölk/Imago (2)

Mega-Streik ben 27. Maart: Das wären die Auswirkungen

Wie dat Bild am Sonntag bulletin, sollen Verdi und die EVG één gemeinsamen eintägigen Streik für den 27. März planen. Dieser Streik hätte enorme Auswirkungen. Der ÖPNV würde erneut größtenteils stillstehen. Dazu kämen diesmal aber auch Ausfälle bei der Deutschen Bahn, die beide vielen ÖPNV-Streiks zaletzt noch als Ausweichmöglichkeit von tausenden Pendlern in NRW genutzt wurde. Die Bahn soll laut Bild am Sonntag sogar schon a Notfallplänen für den 27. März arbeiten.

Maar dabei bliebe es wohl nicht: Auch an den Flughäfen dürfte es zu großen Problemen kommen. Denn unter andersem Flughafenfeuerwehren undviele Bodenverkehrsdienstleister gehören ebenfalls zu den Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Als u uit de Straßen kwam en Auswirkungen kreeg, was het mogelijk dat de Mitarbeiter der Autobahngesellschaft des Bundes mitmachen sollen, was Tunnelschließungen zur Folge haben könnte.

Tarieven: Das fordern die Gewerkschaften ► Die Werkschaft Verdi fordert for die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst one Lohnerhöhung from 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. ► Die Werkschaft EVG handelt aktuell mit der Deutschen Bahn en 50 andere Bahnunternehmen over nieuwe tarieven. Dabei fordert the EVG sogar 12 Prozent mehr Lohn, lessesten aber 650 Euro mehr im Monat.

Mega-Strik ben 27. Maart? Date wäre kein Zufall

Verdi en de EVG hebben de meest uiteenlopende reeksen bislang niet bestätigt. Een EVG-sprecher zei van de Duitse persbureau, dat er geen man was die kon reageren op een waarschuwingsstreik in de tariefconversie met de Duitse Bahn en andere unternehmen van branche-festiviteiten. Ein Verdi-Sprecher zei: „Solche Planungen sind uns nicht bekannt. An Spekulationen beteiligen wir uns nicht.” Ob der 27. März wirklich zum Mega-Streiktag in Deutschland wird, bleibt nor abzuwarten.

Was na het uitspreken van: Am 27. März begint de dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Die eerste twee Verhandlungsrunden im januari en februari zwischen Verdi und den Arbeitgebern von Bund und Kommunen gingen ergebnislos zu Ende. Van 27 tot en met 29. Maart vond de eerste ronde van de Verhandlungsrunde in Potsdam statt. Een großangelegter Streik am 27. März würde den Druck auf die Arbeitgeberseite nochmal massieve erhöhen. (b)