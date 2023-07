Kai Havertz lässt sich den Wechsel innerhalb Londons von Chelsea zu Arsenal offenbar gut bezahlen – sehr gut, wenn man an einen Leak denkt Bild glauben. Die Zeitung berichtete am Samstag über das angebliche Mega-Gehalt, das der deutsche Nationalspieler nach dem Transfer kassieren soll. Havertz ist mit Abstand der Topverdiener der Gunners.

Havertz-Leak: Mega-Gehalt für DFB-Star bei Arsenal?

Wie viel verdient Kai Havertz bei Arsenal? Dem Bericht zufolge wird der Fünfjahresvertrag mit dem englischen Vizemeister ohne Ausstiegsklausel dem 37-maligen Nationalspieler 20 Millionen Euro pro Jahr einbringen (1,6 Millionen Euro im Monat und rund 400.000 Euro pro Woche). Kein aktueller Arsenal-Spieler habe mehr verdient als der 24-jährige Deutsche, heißt es. Bisher galt Thomas Partey mit 12 Millionen Euro pro Jahr als Topverdiener in London.

Auch mit einem Wechsel des englischen Spielmachers Declan Rice (24) muss sich Havertz keine Sorgen um seine Gehaltsposition bei Arsenal machen. Der West-Ham-Star, der Medienberichten zufolge dem Klub 120 Millionen Euro wert sein soll – rund 50 Millionen Euro mehr als Havertz – wird laut Bild erhalten außerdem ein Gehalt von 20 Millionen Euro im Jahr.

Havertz und Rice dürften bei Arsenal noch mehr Gehalt erhalten

Rice wird wie Havertz höchstwahrscheinlich Prämien erhalten, die das Gehalt der beiden auf über 20 Millionen Euro erhöhen.

Havertz wechselte 2020 für 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea. Sein Höhepunkt war der Siegtreffer beim Champions-League-Triumph 2021, als Chelsea im Finale Manchester City mit 1:0 besiegte. Außerdem gewann er mit Chelsea die Klub-Weltmeisterschaft und den UEFA-Superpokal. Mit Chelsea verpasste er in einer turbulenten Saison jedoch deutlich den Einzug in den Europapokal. Havertz spielt jetzt mit Arsenal in der Champions League.

Er soll Mitte Juli zu seinen neuen Teamkollegen stoßen. „Er wird unserem Mittelfeld eine Menge zusätzlicher Stärke verleihen“, freute sich Trainer Mikel Arteta.