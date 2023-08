Auf den ersten Blick sind die vom Copernicus Climate Change Service (C3S) der EU veröffentlichten Nachrichten beunruhigend: Am 31. Juli 2023 lag die Durchschnittstemperatur der globalen Meeresoberfläche genau bei 20,9648 Grad Celsius (69,73664 Grad Fahrenheit) und damit über dem bisherigen Rekordwert im Jahr 2016.

Im Vergleich zu 2016 ist dies jedoch nur ein äußerst geringer Anstieg von genau 0,0188 Grad. Damals lag der höchste Wert bei 20,95 Grad Celsius (aufgerundet).

Ist der neue Temperaturrekord also eigentlich nur viel Lärm um nichts? Leider nicht, denn es passt in den allgemeinen Trend dieses Jahres – ein Trend, der durchweg nach oben zeigt.

Die Weltmeere werden immer wärmer

Seit April liegt die globale durchschnittliche tägliche Oberflächentemperatur der Ozeane der Erde (mit Ausnahme der Polarregionen) auf Rekordniveau, was für die Jahreszeit einfach viel zu warm ist. So betrugen die Tagesdurchschnittstemperaturen im Meer laut Copernicus-Analysen bereits am 19. Juli 20,94 Grad Celsius.

Darüber hinaus herrschen im Nordatlantik weiterhin Rekordtemperaturen an der Oberfläche des Wassers. Im Juni betrugen sie durchschnittlich 0,91 Grad Celsius, die wärmste aller Copernicus-Aufzeichnungen für diesen Zeitraum.

Und nach Angaben der US-amerikanischen National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) zeigen vorläufige Messungen, dass die Meeresoberfläche im Nordatlantik in der letzten Juliwoche dieses Jahres tatsächlich eine Rekordtemperatur von 24,9 Grad Celsius erreichte.

Der NOAA-Wissenschaftler Xungang Yin sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass die Meeresoberflächentemperaturen voraussichtlich „im August weiter steigen“ würden. Laut NOAA erreicht der Nordatlantik normalerweise Anfang September seine maximale Temperatur.

Der Nordatlantik ist angesichts steigender globaler Temperaturen besonders gefährdet Bild: Robert Jank/Zoonar/Picture Alliance

Höchste Hitzewellenkategorie im Nordatlantik

Im Juni erlebte der Nordatlantik bereits eine maritime Hitzewelle der höchsten Kategorie, erklärte Samantha Burgess von C3S im DW-Interview. Man kann davon ausgehen, dass dies zu einem weiteren großflächigen Fischsterben führen wird. Auch im Nordatlantik bestehe die Gefahr, dass sich weitere Stürme bilden, fügte sie hinzu.

„Der Ozean hat 90 % der überschüssigen Wärme aus zusätzlichen Treibhausgasen in der Atmosphäre absorbiert“, sagte Burgess der DW. „Der Ozean ist der sprichwörtliche riesige Schwamm, der diese zusätzliche Wärme aufnimmt, wenn es heißer wird als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben.“

Ölverschmutzung durch Schiffe Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Diese Situation ist extrem. „Wir haben schon früher maritime Hitzewellen gesehen, aber diese sind sehr hartnäckig und breiten sich über eine große Fläche aus“, sagte Karina von Schuckmann vom Forschungszentrum Mercator Ocean International gegenüber AFP.

Rekordtemperaturen im Mittelmeer

Auch die Wassertemperaturen im Mittelmeer brachen in diesem Jahr Rekorde. So berichteten spanische Forscher Ende Juli, dass die tägliche mittlere Meeresoberflächentemperatur 28,71 Grad Celsius betrug.

Der Mittelmeerraum, der im Juli Rekordhitzewellen erlebte, gilt seit langem als Hotspot des Klimawandels.

In Ländern wie Griechenland sind die Temperaturen diesen Sommer in die Höhe geschossen Bild: Yorgos Karahalis/AP/dpa/picture Alliance

„Die Temperaturen im Ozean sind ein absoluter Meisterschalter“, sagt Thorsten Reusch, Biologe am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Kleinste Veränderungen könnten das globale Klimasystem durcheinander bringen. „Was wir jetzt sehen, liegt über allen bisher gemessenen Wassertemperaturen. Das ist definitiv bemerkenswert und alarmierend.“

Die hohen Meeresoberflächentemperaturen fallen auch mit der Entwicklung von El Niño-Bedingungen zusammen, einer Zeitspanne mit überdurchschnittlich hohen Meeresoberflächentemperaturen im tropischen Pazifik. Dieses natürlich vorkommende Klimamuster, das nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am 4. Juli begann, führt in vielen Regionen und im Ozean zu einer höheren Wahrscheinlichkeit extremer Hitze.

Ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt

Generell war der diesjährige Juli von Extremen und Rekorden begleitet. Laut UN-Angaben handelt es sich höchstwahrscheinlich um den heißesten Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, in dem es wahrscheinlich seit Tausenden von Jahren „beispiellose“ Temperaturen gegeben hat.

UN: Der Juli ist auf dem besten Weg, der heißeste Monat in der Geschichte der Menschheit zu werden Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Insbesondere Teile Europas, Asiens und Nordamerikas wurden von Hitzewellen und verheerenden Waldbränden heimgesucht. Diese extremen Wetterereignisse seien lediglich ein Vorgeschmack auf die Zukunft des Weltklimas, warnten die WMO und das C3S-Beobachtungsprogramm der EU.

„Vom Menschen verursachte Emissionen sind letztendlich die Hauptursache für diesen Temperaturanstieg“, sagt Carlo Buontempo, Direktor von C3S.

Die Wissenschaft hat gezeigt, dass Wetterextreme wie Hitzewellen infolge des globalen Klimawandels an Intensität und Häufigkeit zunehmen. Die Erde hat sich seit Beginn des Industriezeitalters bereits um etwa 1,2 Grad Celsius erwärmt. Das Pariser Klimaabkommen zielt darauf ab, die Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad, am besten aber auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aus heutiger Sicht steuert die Erde jedoch auf eine gefährliche Erwärmung von etwa vier Grad zu.

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt