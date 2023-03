Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn meerdere mensen om het leven gekomen en raakten anderen gewond, meldden ambtenaren donderdagavond.

Volgens verschillende Duitse media zijn bij de schietpartij zeker zeven mensen om het leven gekomen.

Wat weten we tot nu toe?

De schietpartij vond plaats in de Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen in het district Gross Borstel rond 21.00 uur lokale tijd (0800 UTC/GMT).

“De doden hebben allemaal schotwonden”, zei een politiewoordvoerder, zonder het exacte aantal slachtoffers te bevestigen.

De politie werd rond 21.15 uur op de hoogte gebracht van het incident en was snel ter plaatse omdat ze ’toevallig heel, heel dichtbij’ waren, zei een woordvoerder.

De politie zei dat de achtergrond en het mogelijke motief achter de schietpartij die plaatsvond tijdens een Jehova’s Getuigen-evenement, onduidelijk waren.

Politiewoordvoerder Holger Vehren zei dat nadat agenten arriveerden en mensen met schijnbare schotwonden op de begane grond aantroffen, ze een schot hoorden vanaf een bovenverdieping en boven een dodelijk gewonde vonden.

De politie kwam kort na de schietpartij ter plaatse Afbeelding: Jonas Walzberg/dpa/foto alliantie

Die persoon kan de schutter zijn geweest, zei Vehren, eraan toevoegend dat er geen indicatie was dat een schutter op de vlucht was. Hij zei dat het waarschijnlijk leek dat de dader zich in het gebouw of tussen de doden bevond.

De politie hoefde hun vuurwapens niet te gebruiken, zei Vehren.

“Volgens de huidige stand van zaken gaan we ervan uit dat er één dader is”, zei de politie van Hamburg later op Twitter.

Meerdere schoten gehoord

Twee toeschouwers vertelden de Duitse televisiezender n-tv dat ze 12 geweerschoten hadden gehoord. Een student die in de buurt woont, vertelde het Duitse persbureau DPA dat er vier keer werd geschoten.

“Er waren altijd meerdere schoten in deze periodes, ongeveer met tussenpozen van 20 seconden tot een minuut”, zei de student.

De senator van de stadstaat, Andy Grote, zei dat speciale troepen zijn ingezet om het gebied te beveiligen.

Inwoners die in de buurt woonden, werden aanvankelijk gewaarschuwd om hun huizen niet te verlaten tijdens de lopende operatie, maar later kregen ze te horen dat er geen dreiging meer was in het gebied.

Speciale troepen werden ingezet bij de Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen Afbeelding: Jonas Walzberg/dpa/foto alliantie

Burgemeester Peter Tschentscher van Hamburg noemde het incident ‘schokkend’.

“Ik betuig mijn diepste medeleven met de families van de slachtoffers”, schreef hij op Twitter.

“De strijdkrachten werken op volle toeren om de daders te achtervolgen en de achtergrond op te helderen.”

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz noemde de schietpartij “een brutale daad van geweld” en zei dat zijn gedachten bij de slachtoffers en hun families waren.

Geschiedenis van Jehovah’s Getuigen in Duitsland

Jehovah’s Getuigen is een internationale christelijke denominatie die in de 19e eeuw in de Verenigde Staten is opgericht.

In Duitsland heeft het een geschiedenis van meer dan 100 jaar en heeft het volgens de website momenteel meer dan 170.000 leden. Het wereldwijde lidmaatschap bedraagt ​​ongeveer 8,7 miljoen.

Leden van deze denominatie worden erkend voor hun evangelisatieactiviteiten, zoals huis-aan-huisprediking en verspreiding van religieus materiaal op openbare plaatsen.

Tijdens het naziregime werden Jehovah’s Getuigen vervolgd vanwege hun politieke neutraliteit.

Op 27 januari 2017 kregen ze in Duitsland een wettelijke status als grote religie, waardoor ze in dezelfde categorie vielen als andere gevestigde religies.

zc/sms (dpa, Reuters, AFP, AP)