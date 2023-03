Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn meerdere mensen omgekomen en raakten anderen gewond, meldden ambtenaren donderdagavond.

De schietpartij vond rond 21.00 uur lokale tijd plaats in een Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen in het district Gross Borstel.

Volgens verschillende Duitse media zijn bij de schietpartij zeker zeven mensen om het leven gekomen.

“De doden hebben allemaal schotwonden”, zei een politiewoordvoerder, zonder het exacte aantal slachtoffers te bevestigen.

De politie kwam kort na het incident ter plaatse Afbeelding: Jonas Walzberg/dpa/foto alliantie

Twee getuigen vertelden televisiezender n-tv dat ze 12 geweerschoten hadden gehoord.

Volgens een woordvoerder werd de politie ongeveer een kwartier later gealarmeerd.

Ze hoorden nog een schot nadat ze het gebouw waren binnengegaan, maar hoefden hun vuurwapens niet te gebruiken, voegde de woordvoerder eraan toe.

Het was aanvankelijk niet duidelijk of er één of meerdere schutters waren.

De senator van Binnenlandse Zaken van de stad, Andy Grote, zei dat speciale troepen zijn ingezet om het gebied te beveiligen.

Omwonenden werden gewaarschuwd om hun huizen te verlaten tijdens de lopende operatie.

Motief onduidelijk

De politie zei dat de achtergrond en het mogelijke motief achter de schietpartij tijdens een Jehova’s Getuigen-evenement onduidelijk waren.

“We hebben geen aanwijzingen dat er een dader op de vlucht is”, zei een politiewoordvoerder ter plaatse.

Ze zeiden dat er “aanwijzingen zijn dat er mogelijk een dader in het gebouw was en mogelijk zelfs onder de doden”.

Er zijn speciale troepen ingezet in het centrum van de Jehova’s Getuigen Afbeelding: Jonas Walzberg/dpa/foto alliantie

De burgemeester van Hamburg, Peter Tschentscher, zei op Twitter dat de berichten “schokkend” waren.

“Mijn diepste medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers”, schreef hij.

Dit is een breaking news-verhaal dat zal worden bijgewerkt…

zc/rc (dpa, Reuters, AFP, AP)