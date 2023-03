Bij een schietpartij in een zaal van Jehova’s Getuigen in Hamburg zijn donderdagnacht meerdere mensen om het leven gekomen en anderen ernstig gewond geraakt, aldus de politie.

De politie zei dat ze omstreeks 21.00 uur lokale tijd meldingen ontvingen van de schietpartij in de noordelijke havenstad, waar bondskanselier Olaf Scholz eerder burgemeester was en zijn voorganger Angela Merkel werd geboren. Lokale media meldden dat er zes of zeven mensen zijn omgekomen tijdens een evenement voor Jehovah’s Getuigen. Nadat agenten ter plaatse waren, werd er geschoten en op een bovenverdieping van het gebouw werd een dodelijk gewonde gevonden die mogelijk de schutter was, hoewel dit volgens rapporten nog steeds niet zeker is.

De politie zei verder Twitteren dat de motivatie voor de aanval nog wordt onderzocht en drong er bij mensen op aan geen geruchten online te verspreiden.

De autoriteiten stuurden aanvankelijk een waarschuwing om de lokale bevolking te adviseren het gebied te vermijden en tijdelijk binnen te blijven.

Burgemeester Peter Tschentscher van Hamburg genaamd het nieuws “schokkend”.

“Mijn diepste medeleven gaat uit met de nabestaanden van de slachtoffers”, twitterde Tschentscher. “Hulpdiensten zijn intensief bezig om de dader(s) op te sporen en de achtergrond op te helderen.”