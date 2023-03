Bij een enorme brand in een brandstofopslagstation in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn vrijdag zeker 16 mensen om het leven gekomen en tientallen anderen gewond geraakt, aldus functionarissen.

De brand brak uit in een gebouw in de buurt van een dichtbevolkt gebied in het noorden van Jakarta, waardoor honderden inwoners gedwongen werden hun huizen te verlaten.

Volgens de stafchef van het leger, Dudung Abdurachman, raakten minstens 42 mensen gewond bij de brand, hoewel cijfers in andere verkooppunten het cijfer op een iets hoger cijfer van 50 schatten.

De waarnemend gouverneur van Jakarta, Heru Budi Hartono, vertelde verslaggevers dat de meeste gewonden brandwonden opliepen en dat de regering hun behandeling zou betalen.

Hij zei dat drie kinderen onder de gewonden waren en dat ze in een ernstige toestand verkeerden.

De oorzaak van de brand, die rond 20.00 uur lokale tijd (13.00 GMT/UTC) uitbrak, moet nog worden vastgesteld.

De brandstofopslagfaciliteit wordt beheerd door het staatsenergiebedrijf Pertamina, dat in een verklaring zei dat het “gericht was op het bestrijden van de brand en het evacueren van werknemers en bewoners in de buurt naar een veiligere locatie”.

Brand geblust na uren, bewoners worden geëvacueerd, zeggen ambtenaren

Het vuur werd eindelijk onder controle gebracht en ‘gedoofd’ enkele uren nadat het voor het eerst was uitgebroken, vertelde Dudung Abdurachman aan verslaggevers.

Maar ambtenaren zeiden dat bewoners nog steeds werden geëvacueerd naar een nabijgelegen moskee en dorp.

Minstens 260 brandweerlieden en 52 brandweerauto’s bestreden het vuur, zei Satriadi Gunawan, het hoofd van de brandweer- en reddingsafdeling van Jakarta.

“Het vuur veroorzaakte verschillende explosies en verspreidde zich snel naar woonhuizen”, zei hij.

Op video’s die op televisie werden uitgezonden, was te zien hoe honderden mensen in paniek renden terwijl dikke zwarte rookpluimen en oranje vlammen de lucht vulden.

rm/rc (Reuters, AP, AFP)