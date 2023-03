Gewapende mannen bestormden zondag een door China geëxploiteerde goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waarbij negen Chinese staatsburgers om het leven kwamen, aldus de autoriteiten.

“We hebben negen lichamen en twee gewonden geteld”, zei de burgemeester van de nabijgelegen stad Bambari, Abel Matchipata, tegen Agence France-Presse.

Hij zei dat de slachtoffers Chinese arbeiders waren op een locatie die wordt gerund door de Gold Coast Group.

De aanval op de Chimbolo-goudmijn begon rond 05.00 uur lokale tijd (0400 GMT) toen de schutters de bewakers van de site overmeesterden en het vuur openden, zei Matchipata.

De lancering van de mijnsite had slechts enkele dagen eerder plaatsgevonden, voegde hij eraan toe.

De aanval kwam slechts enkele dagen nadat gewapende mannen drie Chinese staatsburgers hadden ontvoerd in het westen van het land nabij de grens met Kameroen.

De ontvoeringen waren voor CAR-president Faustin Archange Touadera aanleiding om een ​​reis naar China te plannen om investeerders gerust te stellen.

CPC verdacht, geeft Russische huurlingen de schuld

De verantwoordelijkheid voor de aanval van zondag werd niet onmiddellijk opgeëist.

Maar de verdenking viel op de Coalition of Patriots for Change, of CPC, die actief is in het gebied en regelmatig aanvallen uitvoert op de strijdkrachten van het land.

De alliantie van rebellengroepen sluit aan bij voormalig president François Bozize, die in 2013 werd afgezet door door moslims gedomineerde gewapende groepen.

Anselme Bangue, die de regering van de huidige president steunt, noemde de aanval op Chinese zakenlieden een daad van “onbeschrijflijke lafheid”.

"De CPC heeft niet alleen het economische momentum van het land afgeremd, maar valt nu ook de fundamenten van de ontwikkeling aan. Dit is onaanvaardbaar", zei Bangue.

“De CPC heeft niet alleen het economische momentum van het land afgeremd, maar valt nu ook de fundamenten van de ontwikkeling aan. Dit is onaanvaardbaar”, zei Bangue.

De militaire woordvoerder van de CPC, Mamadou Koura, zei echter dat die beschuldigingen vals waren.

Hij beweerde, zonder bewijs te leveren, dat Russische huurlingen de aanval hadden gepland “met als doel Chinezen bang te maken die aanwezig waren lang voordat de Russen zich in dit deel van het land vestigden”.

De schimmige Russische huurlingengroep werd ingehuurd door Touadera om veiligheid en militaire training te bieden, maar is door waarnemers van de Verenigde Naties beschuldigd van het plegen van mensenrechtenschendingen, waaronder bloedbaden.

Beveiligingsvacuüm maakt CAR kwetsbaar

Ondanks zijn enorme minerale rijkdom aan goud en diamanten, blijft de Centraal-Afrikaanse Republiek een van de armste landen ter wereld.

Tientallen rebellengroepen hebben de afgelopen tien jaar ongestraft geopereerd en mijnexploratie door buitenlandse bedrijven gedwarsboomd.

Veel van de mijnen die nu in het land actief zijn, worden door Chinezen beheerd en hebben te maken gehad met veiligheidsproblemen.

In 2020 kwamen twee Chinese staatsburgers om het leven toen lokale bewoners een opstand leidden tegen een door China geëxploiteerde mijn in Sosso Nakombo.

En in 2018 werden drie Chinese burgers gedood door boze leden van de gemeenschap nadat een lokale leider omkwam bij een bootongeluk terwijl hij Chinese mijnwerkers naar een locatie vergezelde.

