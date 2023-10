Meer vrije tijd en meer geld voor werk bij zzp’ers: hoe zit dat? – Unternehmen

Wie viel er in Österreichs Handel, die mehrheitlich von Frauen stemde? Wat is de kwaliteit van hun werk in tijden van de economische crisis, wat betreft de kosten van davongaloppieren, aanschaf van apparatuur en de echte klanttevredenheid?