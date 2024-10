Noorderstedt. Tijdens de dienst in Norderstedt zijn tijdens de nacht twee voertuigen ingezet en zijn er twee verschillende voertuigen ingezet. De politie zoals hints zijn vaak onbekend.

Degene die gebruik maakte van de Politie, was tussen 20 en 4.30 uur in het bezit van een zwarte Jeep Grand Cherokee met Segeberger Kennzeichen am Montag op de Weg in het Böhmerwald. De kosten van 25.000 euro zijn besteed aan een parkeerplaats voor de woning en het gebruik van een key-less-go-functie.

Beide voertuigen zijn verkrijgbaar in een grijze Audi Q7 met Duitse Kennzeichen, die tussen 23.15 en 5 uur meegaat. Der Wagen im Wert von 60.000 Euro stand in der Straße Alsterstieg met een Grundstück. Het voertuig beschikt over een enkele Key-Less-Go-Funktion.

De politie maakt zich zorgen over de verdenking van personen die zich in de buurt van de Tatorte bevinden. Zeugen melden zich onder Tel. 04101/2020 of per e-mail naar SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.

