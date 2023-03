Een puzzeldoos vol tarotkaarten, seances, exorcismen en culten — die van Netflix Archive 81 heeft alles wat je verlangt van een bovennatuurlijk mysterie. Het is een vergeten juweel op de streamer en zou je radar moeten laten knipperen. Het is gewoon dat – en laat je hierdoor niet afschrikken – je zult eerst een paar iets minder aangrijpende afleveringen moeten doorstaan.

Gebaseerd op een horrorpodcast met dezelfde naam, speelt in Archive 81 Mamoudou Athie (zie hem ook in de ondergewaardeerde sciencefictionfilm Black Box) en Dina Shihabi. De show werd vorig jaar uitgebracht, rond de première van Netflix de laatste afleveringen van Ozark. Het is niet verwonderlijk dat Archief 81 veel minder aandacht kreeg dan de conclusie van het populaire misdaaddrama.

De opening van Archief 81 legt meteen de lat voor een griezelige sfeer neer. Korrelige beelden tonen een vrouw die smeekt “vind me alsjeblieft, help alsjeblieft.” Ze lijkt dan te schreeuwen als iemand haar vastgrijpt.

Vanuit die huiveringwekkende opening springen we naar het perspectief van mediaarchivaris Dan (Athie). Dan wordt ingehuurd door een mysterieuze, rijke man om beschadigde videobanden te herstellen die zijn teruggevonden bij een brand in een appartementencomplex in New York in de jaren ’90. Dan is bekwaam en nieuwsgierig. We leren al snel dat hij helaas zijn familie op jonge leeftijd heeft verloren.

Tegen het einde van de eerste aflevering was ik zowel in paniek als verbijsterd. Er is duidelijk iets vreselijks gebeurd met afstudeerder Melody (Shihabi), de jonge vrouw die we in de intro zien en die de banden heeft opgenomen. De man die Dan het archiveringsoptreden aanbood, volgt elke beweging van Dan op verborgen camera’s. Oh, en Dan ving een glimp op van de zijne pa in het beeldmateriaal. Wat?

Quantrell D. Colbert/Netflix



In de loop van de serie blijft de griezeligheid van die openingsscène bestaan. Terwijl Dan en Melody zich in steeds ongemakkelijkere situaties bevinden in hun verschillende tijdlijnen, ontdekken we waarom ze gedwongen zijn om dingen tot het einde door te zetten.

Een ander hoogtepunt van de show is Melody’s eigenzinnige kamergenote Anabelle, gespeeld door Julia Chan. Melody’s optimistische, gemotiveerde aard staat op gespannen voet met het onverwelkomende Visser Building, de thuisbasis van paranormaal geobsedeerde bewoners en slecht uitziende standbeelden. De vragen stapelen zich op: Waarom doen de bewoners van de Visser zo vreemd? Zal Melody vinden wat ze zoekt? Waarom praat Dan tegen een rat? (Die laatste vraag wordt nooit echt beantwoord.)

Clifton Prescod/Netflix



Soms voelde ik me weggekropen en verloren in de vroege afleveringen van Archive 81, maar halverwege veranderde dat. Volledig. Archive 81 levert een bevredigend mysterie dat je volledig in zijn wereld laat investeren. Daarom maakte Netflix een fout door de show na één seizoen te annuleren. Gelukkig, terwijl we achterblijven met een onopgeloste cliffhanger, beantwoordt de rest van de show elke vraag die ik had.

Als je op zoek bent naar de perfecte spookachtige show, dan is Archive 81 een winnaar. Laat het geen stof verzamelen — beloof je een paar afleveringen en laat je meeslepen door het huiveringwekkende mysterie.