Ik herinner me vaag de eerste keer dat ik naar Prospect keek. Ik had een lijst met indie-sci-fi-films naar beneden gescrolld, mijn vriend gedwongen om misschien zeven trailers te bekijken en vervolgens gewacht tot hij uiteindelijk genoegen zou nemen met dit juweeltje uit 2018. We hebben het bekeken. We vonden het fantastisch. Jay Duplass was charmant zoals altijd, en ik was aangenaam verrast toen Pedro Pascal opdook in een verbrand oranje ruimtepak. Al met al had ik goede herinneringen aan deze film. Ik herinner me zelfs dat ik me afvroeg waarom het niet super beroemd was.

Dus … ik heb Prospect opnieuw bekeken op Hulu.

Mijn god, ik wist dat het goed was. Maar ik was vergeten hoe absoluut ongelooflijk deze film is.

Allereerst, als je net als ik bent en dol bent op films die visueel en auditief aantrekkelijk zijn, dan is dit de film voor jou. Na ongeveer 10 seconden zit je al in een soort vervallen, maar duidelijk functioneel ruimtevaartuig. De kleurcorrectie heeft een vintage esthetiek. Een pittig, nichepopnummer uit de jaren 60 gonst op de achtergrond om aan te geven waar een van de bewoners van het vaartuig, gespeeld door Yellowjackets’ Sophie Thatcher, naar luistert op haar omvangrijke aqua-koptelefoon.

Haar vader, gespeeld door Duplass, is vlakbij. Zijn stekelige humor staat in contrast met een nogal jongensachtige en relaxte houding. Toch lijkt hij duidelijk gestrest, constant kauwend op wat je al snel leert dat het een stimulerend middel is, ondanks de passieve afkeuring van zijn dochter.

Door een raam vang je een glimp op van een turquoise bol bedekt met kantachtige wolken. Het lijkt erg realistisch gezien het conservatieve budget van de film.

Kortom, deze twee zijn op een missie om op deze buitenaardse maan te landen, in een stel walgelijke slijmerige eieren te snijden en de zeldzame buitenaardse edelstenen te oogsten die erin vastzitten en die een fortuin waard zijn. Bij de landing komen ze het personage van Pascal tegen, die het plan in de war schopt. Ik zal niet te veel meer weggeven, want vanaf dat moment gebeuren er veel rare, onverwachte en bochtige dingen, en het is waarschijnlijk het beste om zonder voorbereiding te beginnen.

Ik zal er echter op wijzen Waarom het vader-dochter duo is aan deze moeilijke missie begonnen. Het komt voornamelijk omdat ze een aantal grote leningen hebben om af te betalen.

Ik breng dit detail naar voren omdat het cruciaal is voor wat de setting van Prospect bijzonder intrigerend maakt.

Prospect vertegenwoordigt niet de klassieke elite-ruimtevaartsituatie die je vaak tegenkomt in scifi-drama’s. Er zijn geen steriele witte muren, geen ultra-dure AI-bots en geen groene CGI-aliens. Nee. In deze futuristische dystopie is het bezoeken van verschillende planeten en manen zo goedkoop gecommercialiseerd dat zelfs mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen het kunnen.

Het ruimteschip van de twee hoofdpersonages wordt in elkaar gezet met reserveonderdelen en maakt alarmerende geluiden tijdens de afdaling. Hun niet-overeenkomende ruimtepakken zien eruit alsof ze uit een kringloopwinkel komen. En ja, er bestaat zoiets als een ‘goed filter’, zoals het personage van Duplass een van de twee ademhalingsapparaten noemt die hij heeft. Hij gebruikt waarschijnlijk een minder goed filter om kosten te besparen.

En hoewel het oppervlak van de maan dat het team bezoekt niet zo heel anders lijkt dan een prachtig bos op aarde – waarschijnlijk vanwege budgetbeperkingen – belemmert dit het verhaal helemaal niet. In feite is Prospect oorspronkelijk gemaakt als een korte film met een budget van slechts $ 21.000 (en een andere set acteurs). Toen ging dat viraal op Vimeo. Dus, regisseurs Chris Caldwell en Zeek Earl pitchten het voor studio’s als een speelfilm, haalden een paar miljoen binnen en gaven ons het meesterwerk dat we nu hebben. En ik ben zo blij dat ze dat deden.

Afgezien van zijn unieke verhaal, voelt de omgeving van Prospect elke seconde opzettelijk en verfrissend aan. Het doet me soms bijna denken aan een videogame met een wandelsimulator, zoals Gone Home, waar de wereld zo minutieus is gebouwd dat elke hoek iets speciaals te bewonderen heeft.

Dit is een kant van sciencefictionfilms in het algemeen waarvan ik wou dat ik er meer van kon zien.

Buskruit en lucht (via IMDB)



Het voelt alsof we een kijkje krijgen in het leven van “normale” burgers in een ruimteopera in plaats van ontdekkingsreizigers op hoog niveau en rijke admin zoals we gewoonlijk doen. Je hoort over de favoriete roman van Thatchers personage, je ziet haar schrijven in een standaard notitieboekje — behalve in een onbekende taal die bestaat uit symbolen — en je ziet haar zelfs op een bepaald moment high worden, gewoon voor de lol, zoals elke andere tiener. (Met natuurlijk meer coole indiepopmuziek om naar toe te dobberen!)

TL;DR Prospect is een ingetogen film met een zeer boeiend verhaal. Maar als je nog steeds niet verkocht bent, kijk dan naar de vibes. Ze zijn gewoon vlekkeloos.