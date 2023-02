Op zoek naar een show die je niet in de steek zal laten? Waarom kijk je niet naar Dark? Voor mijn geld is het de beste show op Netflix.

Dark, van de makers van 1899, is een geestverruimende show die behendig intern familiedrama combineert met tijdreizen, het is het zeldzaamste: een show zonder een enkele dip in kwaliteit. Alle drie de seizoenen heersen op elke denkbare manier.

Netflixen



Dark is in wezen een mysterieserie. Net als Vreemdere dingen — de show waarmee het het vaakst wordt vergeleken — Het eerste seizoen van Dark richt zich bijna uitsluitend op de zoektocht naar een vermist kind. Maar in deze show is het kind niet ontsnapt naar een parallel universum, maar een ander tijd 30 jaar geleden. Het duurt niet lang of Dark is een show die actief is in meerdere tijdzones en dimensies.

Donker heeft alles. Het doet complexe, verweven plotwendingen op een niveau dat maakt Westwereld zien eruit als een doe alsof-slimme show voor kinderen. Het verdient deze wendingen door Ook een delicaat geschreven studie zijn van verbroken familierelaties en claustrofobie in kleine steden.

Het is een show die gemakkelijk jongleert met de risico’s die gepaard gaan met verhalen over tijdreizen. Het plot van Dark is zo complex dat ik er een sport van maak om te wachten tot het volledig uit elkaar valt. Ik heb drie hele seizoenen gewacht tot Dark de bal liet vallen en bezweek onder zijn eigen gewicht, maar dat gebeurde niet.

Dit tv-programma is een wonder.

Het ergste dat je over Dark kunt zeggen, is waarschijnlijk dat het pretentieus is. In tegenstelling tot andere tijdreisprogramma’s zoals bijvoorbeeld Outlander – die zwelgt in het kamp en je min of meer smeekt om ironisch te kijken – neemt Dark zichzelf volkomen serieus. Het is bijna onverbiddelijk.

Dark vraagt ​​je om oprecht te geven om wat er op het scherm gebeurt. Het doordrenkt zijn plot met meerdere expliciete verwijzingen naar Ariadne en de Bijbel. In de meeste sciencefiction zou dit genoeg zijn om mijn ogen los te maken van hun oogkas en helemaal naar achteren in mijn hersenen te rollen, maar Dark verdient zijn grootheidswaanzin door echt goed genoeg te zijn om ze in stand te houden.

Wil je je waterdichte plot doorspekt, tot leven gebracht via oogverblindende uitvoeringen en geweldige teksten met toespelingen op de Griekse mythologie en klassieke literatuur? Wie ben ik om nee te zeggen? Ga voor je leven.

Misschien wel het beste van Dark is dat er, in tegenstelling tot andere zogenaamde ‘prestigeshows’, geen kwaliteitsverlies is. Geen “wildernis”-seizoenen zoals Lost. Of afleveringen die kunnen worden overgeslagen, zoals Stranger Things. Donker niet haast je naar het einde zoals Game of Thrones, of verraad jarenlange karaktervorming om plot te onderhouden. Nee, het blijft kalm en precies van begin tot eind buitengewoon goed. Ik kan geen andere show bedenken zoals deze. In ieder geval niet op Netflix.

Dus waarom praat er in hemelsnaam niemand over? Waarom is een show van de duurzame kwaliteit van Dark niet trending op Twitter? Waarom worden mensen niet boos over spoilers of beginnen ze vriendschapsdebatten op Facebook? Dark heeft letterlijk zijn geweldige slotseizoen op Netflix laten vallen en het voelt gewoon alsof niemand – zelfs Netflix zelf niet – het heeft opgemerkt?

Is het omdat het “ingewikkeld” is? Misschien. Dark kan moeilijk te volgen zijn en 100% verwacht dat het publiek zich de ingewikkelde details herinnert van een uitgestrekte stamboom die zich over meerdere verschillende tijdlijnen afspeelt.

Netflixen



Wordt Dark ondergewaardeerd in vergelijking met andere shows op Netflix? Mogelijk. I deed Begin met Dark kijken na het eerste seizoen van Stranger Things. De show lijkt in de aanbevelingen in de schaduw te staan ​​van meer populaire shows.

Is het omdat het Duits is? Ondanks Parasieten winnen bij de Oscars, denk ik dat ondertitels nog steeds een enorme barrière vormen. Ik kan absoluut zien dat een groot Amerikaans netwerk de licentie voor Dark koopt en een (hoogstwaarschijnlijk inferieure) versie van deze show produceert met behulp van Engelssprekende acteurs.

Hoe dan ook, meer mensen zouden naar Dark moeten kijken.

Ik bedoel, het klopt daar. Drie seizoenen perfecte televisie, beschikbaar op een streamingdienst waar je waarschijnlijk al op geabonneerd bent. Dark zal je niet teleurstellen, of veranderen in shit zoals Game of Thrones. Het zal niet onvoltooid eindigen zoals Deadwood, of nergens op slaan zoals Westworld.

Donker is daar. Om over te praten, over na te denken. Om geobsedeerd door te zijn. Doe jezelf een plezier en kijk ernaar.