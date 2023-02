Ik wil graag een klacht indienen bij degene die Maniac heet, een verborgen juweeltje van 10 afleveringen van een scifi-serie uit 2018. Ja, ik realiseer me dat het losjes gebaseerd is op een Noorse serie met dezelfde naam, maar de titel hield me weg voor veel te lang. De titel Maniac is ook die van een niet-geclassificeerde slasher-film uit 1980 met een beruchte enge poster waarop een seriemoordenaar een bebloede hoofdhuid vasthoudt, en nee nee nee, daar kijk ik niet naar.

Deze maniak op Netflix gaat daar niet heen. Het is een psychologische sci-fi-serie die gelach en tranen combineert, een gestapelde cast van sterren heeft (Jonah Hill! Emma Stone! Sally Field! Julia “Ozark” Garner!) En een van de meest bochtige en complexe plots die ik heb gezien in een tijdje. En het einde ervan, met een ontwikkeling die doet denken aan The Graduate, heeft me opgebeurd, waardoor ik het gevoel kreeg dat deze twee supereigenzinnige mensen waar ik dol op was geworden, misschien, heel misschien, een toekomst hadden.

Laten we bij het begin beginnen. Maniac kwam uit in 2018 en werd destijds goed beoordeeld, maar op de een of andere manier heb ik het volledig gemist. Het speelt zich af in een parallel universum in New York City dat herkenbaar genoeg is, maar bezaaid met net genoeg rare Black Mirror-achtige sci-fi-ontwikkelingen om het interessant te houden.

Om te beginnen heeft New York nu iets dat het Statue of Extra Liberty wordt genoemd. Er is een bedrijf genaamd AdBuddy dat dingen voor je koopt in ruil voor iemand die gewoon naast je zit en je advertenties voorleest (de pop-upadvertentie uit de hel). Er is zoiets als een A-void pod, bijna als een hondenkennel voor mensen, waar degenen die de wereld beu zijn zich gewoon kunnen terugtrekken van alles. Met een concept genaamd FriendProxy kun je nepvrienden inhuren. Deze dingen worden niet altijd nauwgezet uitgelegd, ze bestaan ​​gewoon, en kijkers komen er meteen achter, of niet.

Jonah Hill speelt Owen Milgrim (ja, een knipoog naar The Milgram Experiment, een beroemd psychologisch experiment waarbij mensen gewoon bevelen opvolgden, zelfs als ze dachten dat ze anderen pijn deden). Hij worstelt met schizofrenie, wat niet wordt geholpen door zijn vreselijke, rijke familie, die wil dat hij op de tribune gaat liggen in het aanstaande proces van aanranding van zijn monsterlijke broer. Emma Stone speelt Annie Landsberg, die een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft. Annie heeft in haar verleden een vreselijk familieverlies geleden en net als Owen is ze een gebroken persoon die in een gebroken toekomstige wereld leeft.

Owen en Annie melden zich aan om proefkonijnen te zijn in de proef van een groot farmaceutisch bedrijf voor een medicijn dat menselijk lijden zou moeten elimineren. Een van de stappen om dat te doen, is het nemen van een pil (de A-pil genoemd) die je terugbrengt naar de meest pijnlijke gebeurtenis in je leven. Hoezo, jongen. Iemand advertenties in je gezicht laten spuiten in de metro is één ding, maar terugkeren naar het meest verwoestende moment van je leven is iets heel anders.

De A-pil is slechts een onderdeel van de test. De B-pil stuurt de gebruikers naar volledig gerealiseerde andere levens, waar ze oplichters kunnen zijn, of een getrouwd stel dat op zoek is naar een maki (het is logisch in de context). De C-pil biedt meer hallucinerende andere levens, waaronder een Hobbity-halfelfleven voor Annie en Owen in een bloedige gangsterfamilie gooien.

Al deze vertakkende en dwalende plots maken van Maniac het soort show waar je goed op moet letten. Als je wordt afgeleid door door je telefoon te scrollen, kijk je plotseling naar het scherm en vraag je je af of je per ongeluk op de afstandsbediening hebt gezeten en bent overgeschakeld naar een Sopranos-aflevering of een Lord of the Rings-achtige film.

Maar als je gefocust kunt blijven – en 10 afleveringen is een grote inzet – beloont Maniac zijn toegewijde kijkers. Stone en Hill zijn betoverend, plus ze worden ondersteund door een geweldige cast, waaronder Field, Theroux en Garner.

Theroux (met een verontrustende pluizige pruik) is boeiend raar als Dr. James Mantleray. Zijn personage werd ontslagen vanwege het uitvoeren van de drugsproef, maar wordt uit wanhoop teruggebracht. (Sonoya Mizuno’s Dr. Azumi Fujita schittert als zijn kettingrokende partner.) Het blijkt dat Mantleray’s moeder de beroemde therapeut Dr. Greta Mantleray is, en haar stem en persoonlijkheid zijn geprogrammeerd in GRTA, de computer waarop het experiment berust. Familietrauma, of het nu gaat om wetenschappers of deelnemers aan medicijnonderzoeken, maakt net zo goed deel uit van deze show als de futuristische uitvindingen die de wereld van Annie en Owen net een beetje zenuwslopend maken.

Maniac is geregisseerd door Cary Joji Fukunaga, die je misschien kent als de regisseur van de nieuwste Bond-film, Geen tijd om te sterven, en die een Emmy won voor het regisseren van het eerste seizoen van True Detective. En als je een fan bent van True Detective, of The OA, of de recente bovennatuurlijk stoomschip serie 1899zul je Maniac waarschijnlijk fascinerend vinden.

Maar het is niet voor iedereen weggelegd. Ik kan absoluut zien waar sommige kijkers ongeduldig zullen worden, aangezien de show hele afleveringen doorbrengt met dwalen door de verschillende levens die Owen en Annie leven terwijl ze onder invloed zijn van de drugs. Het had in plaats daarvan gemakkelijk een serie van vijf afleveringen kunnen zijn. Toch had ik het gevoel dat ik een verloren schat uit de Netflix-kluis had opgegraven. Ik zal nog lang aan Stone en Hill en hun vreemde, wilde wereld denken.