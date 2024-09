OpenAI ontvangt de prijs voor ChatGPT Plus, evenals de New York Times. Houd er rekening mee dat de aankoopprijs 20 Amerikaanse dollars per maand bedraagt, zodat u het komende jaar met meer Amerikaanse dollars kunt besteden. Extra kosten voor de volgende dag bedragen ongeveer 44 dollar.

Dat zijn de interne documenten die door de New York Times zijn beoordeeld. Deze zeggen open te staan ​​voor de investeerders, die beiden bijdragen aan de financiële steun van 6,5 miljard dollar aan hun externe investeringen. Er is ook Ein- und Ausblicke in die Umsatzentwicklung.

300 miljoen Amerikaanse dollars in augustus

In augustus verdiende OpenAI meer dan 300 miljoen dollar, en in de tussentijd was het meer geld waard dan dat. U profiteert van de ruim 350 miljoen mensen die OpenAI bedienen.

Der Jahresumsatz soll dieses Jahr bei 3.7 Billiarden US-Dollar leugen. Voor volgend jaar is er een Duitse sprong, dan gaat de prijs met 11,6 miljard dollar omhoog. Het tempo zal OpenAI versterken, dat in 2029 de grens van 100 miljard dollar zal doorbreken – OpenAI’s Geschäft wäre thanngleich met dem Konzernen wie Nestlé.

ChatGPT is de documentatie van de grootste Umsatzbringer. Er werd 2,7 miljard dollar betaald voor de aankoop van de Chatbot-stammen, wat resulteerde in 10 miljoen abonnees. Hier vindt u de Duitse Zugewinne, 2023 geleverd in hoge prijzen van 700 miljoen dollar. Het is niet mogelijk om de OpenAI te gebruiken, maar ook om de API en het Modelle zugreifen te begrijpen. Aus diesem Geschäft sollen 2024 rundvlees 1 Milliarde US-Dollar-soorten.

Anstehende Finanzierungsgrunde vom Chaos overschattet

Trotz der Sprünge beim Umsatzkracht OpenAI weiterhin Verluste. De New York Times is sinds vorig jaar 5 miljard dollar waard. De KI-Startup zal waarschijnlijk ook interessanter zijn voor investeerders, en de financiële problemen van nieuwe investeerders oplossen.

Het uitblijven van financiële discussies zal de komende week komen. Er waren Einnahmen in de hoogte van 6,5 Billiarden US-Dollar, de OpenAI een Bewertung van 150 Billiarden US-Dollar. Wij zijn geïnteresseerd in partners die Microsoft ondersteunen met Apple en Nvidia.

Achtergrondinformatie over OpenAIs Finanzierungsrunde

Dit waren de onderzoeken naar de chaos in de Fuhrungsetage überdeckt. De bishige CTO Mira Murati weet – geen Spitzenkräften meer – ihren Abschied. Het gerucht gaat dat OpenAI ook de structuur van het systeem zal veranderen. Berichten in de media zullen gevolgd worden door de KI Startup in de toekomst op een gezonde manier te verkennen.

KI Service genereert een betere klantenservice

Umsatzgewinne werd ook gevonden in andere Anbietern erwartet. Wie dat Financiële tijden berichtenset, genereer KI-providers sneller Einnahmen, evenals andere Software-as-a-Service-Angeboten (SaaS) van de herfstoorlog. AI Start-ups zijn betrokken bij de analyse van elf Monate, waarna de eerste aankopen van de Zahlungsdienstleister Stripe worden gebruikt voor 1 miljoen dollar. Beide generaties SaaS Start-ups hebben een Zeitraum bei 15 Monaten.

KI-Blase vor dem Platzen?: Waarom Big Tech meer miljarden investeert in de KI-Infrastruktur

Problemen met KI-diensten zijn beperkt vanwege de beperkte toegang tot de astronomische hoogten. Bislang las de Big-Tech-konzerne die een Zweifel is, dat is uw investering. Meta-chef Mark Zuckerberg is duidelijk dat er weinig risico is, maar dat er slechts een paar miljard mensen zullen worden geboren, zoals in Gefahr zu geraten, de technologische Anschluss zu verpass.