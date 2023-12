Meer dringend H-Milch-Rückruf bei Edeka: Goede gezondheidsresultaten

Startpagina Verbraucher

van: Robin Dittrich

Drucken Teilen

Omdat het herstel van schade aan de leefomgeving afhankelijk is van de zorgsituatie, is deze uiteraard beschadigd. Jetzt is een betrokken H-Milch von Edeka.

München – Durch Fehler bei der Produktion können Bakterien, Verpackungsmaterialien of andere Schadstoffe in Lebensmittel-belangen. Belaste producten zijn sindsdien onderworpen aan de regel van één enkel merk – dit is het geval bij de H-Milch der Edeka Hausmarke.

Rückruf bei Edeka: H-Milch von Gut&Günstig enthält Verunreinigungen

Der Rückruf betrifft aine H-Milch des Herstellers Hohenloher Molkerei eG. De H-vollmilch met 3,5 Prozent Fett kan de microbiologische reiniging versterken. In het blad kun je gepassioneerd zijn, want ook de milde lul en de saus zijn gezond en gezond. „Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes ruft die Hohenloher Molkerei eG den Artikel Gut&Günstig H-Volmilch 3.5% Fett (1 Liter) zurück“, heißt es in einer Mitteilung.

Eine H-Milch von Edeka moet zijn of haar gezondheidszorg hebben laten verzorgen: De levensondersteuning kan met zorg worden verzorgd. © Eibner/Imago (Symbolbild)

Degene die de reparateur informeert over de situatie in de Bundesländer Baden-Württemberg, Beieren, Hessen, Saksen en Thüringen. De gevolgen van de reiniging in een routinecontrole. Iedereen die de Hohenloher Molkerei eG informeert, krijgt informatie over de netheid en het comfort van het reinigingsproces. We maken ons zorgen over de Rückruf is de huidige informatie over de Mindesthaltbarkeitsdatum 27. Maart 2024 en de ovalen zijn geldig voor de BW 010 EG. . Het is oppassen met een visproduct van Edeka.

De prijs voor de ontvangen positieve feedback zal volledig op prijs worden gesteld

Met de overeenkomstige kosten werd rekening gehouden nadat de aankoop op regionale basis op individuele markten en aankopen was gedaan. U zult nooit iets horen van Edeka of van een paar marktwinkels in de getroffen Bundesländern. Bij de werkzaamheden die met de getroffen handelaars werden uitgevoerd, werd rekening gehouden met de volledig werkende producten.

Deze kosten hebben betrekking op Rückruf:

Artikel Gut&Günstig H-Vollmilch 3,5% Fett Verpakkingsintegriteit 1 liter Koop bij Edeka en Marktkauf Getroffen Bundesländer Baden-Württemberg, Nordbayern, Hessen, Saksen, Thüringen Mindesthaltbarkeit 27. maart 2024 Los-Kennzeichnung Partij C22B0015 Identiteitskennzeichnung DE BW 010 BIJV

Indien de getroffene geen goede woning heeft, ontvangt hij of zij een bevestiging van de koopprijs. De Vorlage des Kassenbons is geen kwestie van erfenis, maar ook de koopsom is volledig rond. Andere Charges van de H-Milch werden niet beïnvloed door de Rückruf en zouden hierdoor ook beïnvloed kunnen worden. Der Hersteller „zorgt voor dit najaar en is verantwoordelijk voor alle betrokkenen.“ Bereits in september wordt een grote Milch-Rückruf in Duitsland.