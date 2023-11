Startpagina Boulevard

van: Florian Schwartz

In september verschijnen de “Bares for Rares” van de “Weltempfänger” van Künstlerin Isa Genzken über den Handels. Deze deal volgt op een juridisch spel, dat nu is afgerond.

Update van 24 november: Bonn – Het kunstwerk “weltempfänger”, een betonblok met antennes, is niet zonder de “bares for the rares” voor de verzorgde zorg, zonder zich zorgen te hoeven maken over de gevolgen. Der Grund: Die von der Weltbekannten Künstlerin Isa Genzken (74) geschaffene Skulptur sinds 2011 unbeabsichtigt in de Besitz des Krankenpflegers Jörg Friedrich übergedingen. Genzken sei zu dieser Zeit geschäftsunfähig gewesen – de Schenkung dementsprechend nicht Rechtsgültig.

Voordat het Bonner Landgericht oorlog der Versuch, het kunstobjekt zurückzubekommen, alles gescheiden. Genzken en ihr Betreuer hätten vandaag jedoch Beschwerde einreichen können. WHO Spiegel.de Op de Donnerstag (23 november) volgen we onze reis in Ringen op de “Weltempfänger”. Als de juridische beoordelaar van de 74-jarige Bildhauerin mitteilte is, heeft hij of zij geen recht op de wettelijke basis voor de entscheidung des Landgerichts Bonn. Der Streit scheint dementsprechend beigelegt.

Künstlerin Isa Genzken voor „Bares für Rares“-Objekt georiënteerdlich zurück

Eerste melding op 21 november: Op 6 september was moderator Horst Lichter (61) aanwezig in de XXL-show van de ZDF-show “Bares für Rares” niet slecht. Zieke arbeider Jörg Friedrich had een betonblok met twee antennes te koop. Dit is de eerste weergave van een uniek object dat verschijnt als een sculptuur met de namen „Weltempfänger“ van de kunstenaar Isa Genzken. Het kunstwerk kostte vanwege zijn vakmanschap ruim 16.000 euro. Maar je moet nog steeds de kunst van het beeld maken, zodat je het kunt beoordelen.

De zieke assistent van Friedrich woonde in Nederland, daar waren de „Welcome Friends“ van Isa Genzken 2011 persoonlijk, na de Künstlerin, die daar als „goede vrienden“ woonden, ik heb daar enkele dagen gewoond. Genzken, die sinds 1993 met de Bildhauer Gerhard Richter erfoorlog, zichzelf verraden in een nieuwe psychische Verfassung und hatte dem Pfleger das Object als „Dankeschön“ überlassen.

In de handelszaal kosten de objecten voor de bovenverdieping 16.000 euro voor Susanne Steiger (41). Maar het beeldhouwwerk zou nog steeds een verschil kunnen maken, als de Bornheimer Schmuck- und Kunsthändlerin das Kunstwerk bij Sotheby’s hun Versteigerung angeboten hadden. De prijsopgave lag tussen de 30.000 en 50.000 euro. De veiling vond nog steeds plaats, waarna de kunst zelf een unieke ontwikkeling doormaakte rundschau-online.de bericht ingesteld. Achtergrond: Genzken war einem Gutachten zufolge 2011 geschäftsunfähig. Het geschenk was zelfs meer waard dan de bereidheid van de schenkers om tevreden te zijn.

Herausgabe von „Bares für Rares“ -Artwork gescheiden voor Gericht

Voordat het Bonner Landgericht nu een eerste Versuch von Isa Genzken, de „Weltempfänger“ zurückzubekommen, heeft gescheiden. Der Anfang des Monats eingereichte Antrag wurde von Zivilrichter Dominik Bitzenhofer zurückgewiesen, wie Pressesprecherin Gerlind Keller am Freitag bestätigte. Die Begründung: Da Friedrich immer von der Rechtmäßigkeit der Rechtmäßigkeit der Schenkung ausgedingen war and in the followden zehn von der Künstlerin kein Anspruch auf Herausgabe erfenis, heeft er een aantal gutgläubig in Besitz genomen. Zo wordt het kunstwerk gehoord.

“Bares für Rares”-Objekt geht vor Gericht. Künstlerin Isa Genzken zorgt voor de “Weltempfänger” zurück. © ZDF / “Bares für Rares” / Verzend vom 6 september 2023 & foto alliantie/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Het is niet waar dat ZDF-Sendung “Bares for Rares” niet beschikbaar is voor Skandale. Maar zorg alsjeblieft voor Händler Daniel Meyer voor een onvergetelijk tv-moment. Verwende Quellen: spiegel.de, rundschau-online.de, merkur.de