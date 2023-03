Ik zag wetenschappers, ethici, belangengroepen voor patiënten en anderen worstelen met deze onderwerpen op de Third International Summit on Human Genome Editing in Londen eerder deze week.

Er is genoeg om enthousiast over te worden als het gaat om het bewerken van genen. In het decennium sinds wetenschappers ontdekten dat ze CRISPR konden gebruiken om celgenomen te bewerken, zijn er meerdere klinische onderzoeken gestart om het gebruik van de technologie voor ernstige ziekten te testen. CRISPR is al gebruikt om sommige levens te redden en andere te transformeren.

Maar het is niet allemaal van een leien dakje gegaan. Niet alle proeven zijn volgens plan verlopen en sommige vrijwilligers zijn overleden. Succesvolle behandelingen zijn waarschijnlijk duur en dus beperkt tot de rijken. En hoewel deze proeven meestal betrekking hebben op veranderingen in de genen in volwassen lichaamscellen, hopen sommigen CRISPR en andere hulpmiddelen voor het bewerken van genen te gebruiken in eieren, sperma en embryo’s. Het spook van designerbaby’s blijft over het veld opdoemen.

Het was tijdens de laatste top, gehouden in Hong Kong in 2018, dat He Jiankui, toen gestationeerd aan de Southern University of Science and Technology in Shenzhen, China, aankondigde dat hij CRISPR op menselijke embryo’s had gebruikt. Het nieuws van de eerste ‘CRISPR-baby’s’, zoals ze bekend werden, veroorzaakte een enorme opschudding, zoals je je misschien kunt voorstellen. “We zullen de schok nooit vergeten”, vertelde Victor Dzau, president van de Amerikaanse National Academy of Medicine.

Demonstranten buiten de Derde Internationale Human Genome Editing Summit in Londen

He Jiankui belandde in de gevangenis en kwam pas vorig jaar vrij. En hoewel erfelijke genoombewerking destijds al verboden was in China – het is verboden sinds 2003 – heeft het land sindsdien een reeks aanvullende wetten aangenomen om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Tegenwoordig is erfelijke genoombewerking verboden onder het strafrecht, vertelde Yaojin Peng van het Beijing Institute of Stem Cell and Regenerative Medicine aan het publiek.

Er was veel minder drama op de top van dit jaar. Maar er was genoeg emotie. In een sessie over hoe genbewerking kan worden gebruikt om sikkelcelziekte te behandelen, betrad Victoria Gray, een 37-jarige overlevende van de ziekte, het podium. Ze vertelde het publiek hoe haar ernstige symptomen haar kindertijd en adolescentie hadden verstoord en haar dromen over een opleiding tot dokter in de war hadden gestuurd. Ze beschreef periodes van hevige pijn waardoor ze maandenlang in het ziekenhuis lag. Haar kinderen waren bang dat ze zou sterven.

Maar toen onderging ze een behandeling waarbij de genen in cellen uit haar beenmerg werden bewerkt. Haar nieuwe ‘supercellen’, zoals ze ze noemt, hebben haar leven veranderd. Binnen enkele minuten nadat ze haar transfusie van bewerkte cellen had ontvangen, voelde ze zich herboren en huilde ze van vreugde, vertelde ze ons. Het duurde zeven tot acht maanden voordat ze zich beter voelde, maar daarna: “Ik begon echt te genieten van het leven waarvan ik dacht dat het aan me voorbij ging”, zei ze. Ik zag de typisch stoïcijnse wetenschappers om me heen de tranen uit hun ogen vegen.

Victoria is een van de meer dan 200 mensen die in klinische onderzoeken zijn behandeld met op CRISPR gebaseerde therapieën, zei David Liu van het Broad Institute van MIT en Harvard, die de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde vormen van CRISPR heeft geleid. Er zijn ook proeven gaande voor een reeks andere ziekten, waaronder kanker, genetisch verlies van gezichtsvermogen en amyloïdose.