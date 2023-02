De kans op het vinden van meer overlevenden neemt af met het verstrijken van de tijd en koude temperaturen

Meer dan 20.000 mensen hebben het leven verloren en bijna 80.000 zijn gewond geraakt door de reeks catastrofale aardbevingen die het zuiden van Türkiye en het noorden van Syrië begin maandag troffen, volgens de laatste officiële cijfers. Ondertussen zijn tienduizenden dakloos geworden in de winterse kou.

Donderdagavond heeft het Turkse ministerie van Volksgezondheid het dodental bijgewerkt tot 17.406, met 71.866 mensen met gedocumenteerde verwondingen door de aardbevingen. De Syrische autoriteiten schatten het aantal doden op 1.347, terwijl de door het Westen gesteunde rebellen bijna 1.800 meer claimden in gebieden die onder hun controle stonden.

Een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter trof de provincie Kahramanmaras in Türkiye in de vroege uren van maandag. De twee sterkste naschokken in de provincie Gaziantep hadden respectievelijk een magnitude van 6,4 en 6,5.

Overlevenden worstelen met het gebrek aan onderdak in de bittere wintertemperaturen, en sommigen hebben naar verluidt de Turkse regering gevraagd om hen elders te evacueren.

“Zeker in deze kou is het niet mogelijk om hier te wonen”, Ahmet Tokgoz, een inwoner van Antakya in de provincie Hatay, vertelde AP. “Mensen warmen zich op rond kampvuren, maar kampvuren kunnen je maar in beperkte mate opwarmen.”

“Als mensen niet zijn gestorven door vast te zitten onder het puin, zullen ze sterven door de kou,” voegde Tokgoz eraan toe.









Tijdens een bezoek aan Hatay op woensdag zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat niemand voorbereid had kunnen zijn op een ramp van deze omvang, maar dat Ankara “zal geen van onze burgers onverzorgd achterlaten.”

Meer dan 110.000 reddingswerkers waren aan het werk in Türkiye, ondersteund door meer dan 5.500 voertuigen, waaronder bulldozers, kranen, graafmachines en tractoren. Onder hen bevonden zich bemanningen van het Russische ministerie van Noodhulp, die ook in Syrië werden ingezet.

Russische troepen die in de Syrische provincies Aleppo, Latakia en Hama opereren, hebben 47 mensen uit het puin gered, medische hulp verleend aan 225 anderen en 38,5 ton humanitaire hulp geleverd, vertelde generaal-majoor Oleg Yegorov aan verslaggevers.

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat de aardbevingen op de lange termijn maar liefst 23 miljoen mensen kunnen treffen. De situatie in Syrië is bijzonder nijpend, na 12 jaar gewapend conflict en een economische blokkade opgelegd door de VS en hun bondgenoten. Liefdadigheidsinstellingen en internationale organisaties hebben het Westen herhaaldelijk opgeroepen om de sancties op te heffen of in ieder geval op te schorten, om het voor hulp gemakkelijker te maken om binnen te komen.

“We hopen alleen dat de politieke overwegingen uit de weg gaan en ons ons werk laten doen.” Dat heeft El-Mostafa Benlamlih, de humanitaire coördinator van de VN voor Syrië, woensdag gezegd tijdens een persconferentie.