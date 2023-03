Ondanks de belofte van hardhandig optreden, heeft de rechtse premier Giorgia Meloni dit jaar het aantal aankomsten verdrievoudigd

De Italiaanse autoriteiten hebben zaterdag voor zonsopgang 1.650 voornamelijk Afrikaanse en Midden-Oosterse migranten aan land gebracht en gedeponeerd in de toch al overvolle opvangcentra. Een dag eerder kondigde premier Giorgia Meloni strengere straffen voor mensenhandelaars aan, in een poging om het aantal aankomsten dat onder haar bewind enorm is gestegen, te verminderen.

Een kustwachtschip nam 584 mensen aan boord van twee gestrande migrantenschepen, terwijl twee kleinere motorboten van de kustwacht 379 mensen aan boord namen, meldde de Associated Press, daarbij verwijzend naar regeringscijfers. Een ander migrantenschip met 487 mensen aan boord werd naar de kust begeleid door boten van de kustwacht en de grenspolitie.

De groepen van 584 en 487 werden naar de kust gebracht in Calabrië, terwijl de 379 naar de Siciliaanse haven van Augusta werden gebracht vanwege overbevolking in schuilplaatsen in Calabrië.

“De reddingsacties waren complex vanwege de overbelasting van de boten met migranten en de ongunstige zeecondities,” Dat meldt de kustwacht in een verklaring.









Lokale functionarissen vertelden Reuters dat nog eens 200 mensen werden opgepakt voor de kust van Sicilië, terwijl de luchtmacht migranten uit een overvolle schuilplaats op het eiland Lampedusa vloog, dat dichter bij Noord-Afrika ligt dan de Italiaanse kust.

Dit jaar zijn tot nu toe meer dan 17.000 migranten in Italië aangekomen, vergeleken met 6.000 in dezelfde periode vorig jaar.

Meloni kwam vorig jaar aan de macht met de belofte om meer deportaties uit te voeren en te voorkomen dat ngo-schepen migranten naar Italiaanse havens vervoeren. Hoewel ze erin is geslaagd het aantal van deze schepen dat door middel van boetes en inbeslagnames opereert, te verminderen, is het aantal migranten dat de reis maakt toegenomen, wat haar ertoe heeft aangezet om donderdag strengere gevangenisstraffen voor mensensmokkelaars en hun handlangers aan te kondigen.

Meloni gaf smokkelaars de schuld van een schipbreuk waarbij afgelopen zaterdag ten minste 76 migranten voor de kust van Calabrië om het leven kwamen. Ze beweerde donderdag dat haar nieuwe maatregelen – waaronder Italië ook smokkelaars zal vervolgen die in internationale wateren opereren – zullen helpen bij het bestrijden van “de slavernij van het derde millennium.”