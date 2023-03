Meer dan 1.000 schoolmeisjes in 15 steden hebben symptomen gemeld die overeenkomen met die van slachtoffers van aanvallen met gifgas. Meisjes die door de staatsmedia werden geïnterviewd, zeggen dat ze plotseling werden overvallen door een geur “van rot fruit of rotte eieren of een sterk parfum”, en nauwelijks konden ademen. Sommigen zeggen dat ze flauwvielen en door hun vrienden de frisse lucht in moesten worden gesleurd. Anderen zeggen dat ze zich duizelig en misselijk voelden. Veel meisjes zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Tijdens een recente persconferentie beweerde de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Vahidi, die door president Ebrahim Raisi was gevraagd om onderzoek te doen, dat “meer dan 90% van de vergiftigingen niet werd veroorzaakt door externe factoren, en de meeste voortkwamen uit stress en zorgen veroorzaakt door de nieuws.” De Iraanse onderminister van Volksgezondheid, Yunes Panahi, suggereerde echter dat het doel van de aanslagen was om meisjesscholen te sluiten. Het parlement heeft de kwestie opgepakt en er is nu een officieel onderzoek geopend.

De meisjes zeggen dat ze zich overweldigd voelden door de geur van rotte eieren Afbeelding: tejaratnews

“Ouders protesteren voor de scholen”, vertelde een 47-jarige moeder uit Teheran, de hoofdstad van Iran, aan DW. “Velen overwegen om hun kinderen niet meer naar school te sturen. Mijn volwassen dochter studeert. Ze zegt dat deze gifgasaanvallen begonnen in de slaapzalen tijdens de landelijke protesten. Er zijn al maanden berichten over, maar niemand neemt ze serieus. “

Stressclaims ‘belachelijk’

De Iraanse vakbond voor leraren heeft opgeroepen tot een landelijk protest. “Wie achter deze aanvallen zit, moet weten dat de veiligheid van studenten onze rode draad is”, schreef Mohammad Habibi, een lid van de raad van bestuur van de vakbond die meerdere keren is gearresteerd nadat hij had opgeroepen tot stakingen, op sociale media. Zaterdag gingen ouders in Teheran uit protest de straat op.

In Washington hebben mensen geprotesteerd tegen de vergiftigingen Afbeelding: Allison Bailey/NurPhoto/foto alliantie

Weinig Iraniërs lijken te geloven dat de symptomen worden veroorzaakt door “stress”, zoals beweerd door Vahidi, een voormalige generaal van de Revolutionaire Garde en minister van Defensie die door Interpol wordt gezocht op verdenking van betrokkenheid bij de bomaanslag in 1994 op een Joods gemeenschapscentrum in Buenos Aires, Argentinië , waarbij 85 mensen om het leven kwamen.

“Wat Vahidi beweert is belachelijk”, zei journalist Moloud Hajizadeh tegen DW. “Het regime heeft de afgelopen 10 tot 15 jaar een dicht netwerk van bewakingscamera’s geïnstalleerd. De autoriteiten weten zelfs wanneer iemand in een auto zonder hoofddoek reist. De autobezitter krijgt meteen een sms en een waarschuwing. Dat zeggen de veiligheidstroepen zelfs. ze weten precies wie wanneer bij welk protest betrokken is. Vaak worden demonstranten een paar dagen later thuis opgepakt. En nu doen ze alsof ze niet weten hoe meer dan 1.000 schoolmeisjes vergiftigd zijn?”

Reactie op protesten?

Hajizadeh is meerdere keren gearresteerd voor haar berichtgeving over protestbewegingen in Iran. In 2021 werd ze veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Ze kon het land ontvluchten net voordat haar straf zou beginnen en woont nu in Noorwegen. “Ik volg deze aanvallen sinds november en rapporteer er online over”, zei ze. “Ze doen me denken aan de zuuraanvallen die plaatsvonden in de stad Isfahan in 2014, toen tientallen vrouwen het doelwit waren omdat ze hun hijab niet goed droegen. Dit waren georganiseerde aanvallen door jonge mannen die nooit zijn gearresteerd, net zoals dit georganiseerde aanvallen zijn.” nu.”

Landelijke protesten werden uitgelokt door de dood in politiehechtenis van Jina Mahsa Amini Afbeelding: UGC

De eerste melding van een vergiftigingsaanval vond plaats in Qom, een zeer conservatieve stad die als heilig wordt beschouwd voor sjiieten. Toen de eerste rapporten opdoken, vonden er landelijke protesten plaats in het hele land, aangewakkerd door de dood in politiehechtenis van de 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw Jina Mahsa Amini. Iraanse leiders hebben journalisten en “buitenlandse mogendheden” ervan beschuldigd de protesten aan te wakkeren, waarbij mensen zingen: “Woman, Life, Freedom.”

Verschillende extremistische groeperingen in Iran hebben opgeroepen tot een verbod voor meisjes om naar school te gaan.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.