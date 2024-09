Status: 29.09.2024 00:59 Uhr

Am Samstagabend is gebouwd in twee huizen in Essen. In de nabije toekomst kun je een leven lang samenleven met een man met een liefdesauto en met een kapmes. 31 personen gingen om, hadden 17 kinderen en het leven van twee kinderen. Een Tatverdächtiger was festgenommen.

Wie de brandweer Essen dem WDR mitteilte, brach gegen 17:10 Uhr in zwei Wohnhäusern in de Stadtteilen Altenessen und Stoppenberg im Abstand von enkele minuten gleichzeitig Feuer aus. Hieronder volgen de ondernomen acties. Staande 31 personen verloren, darunter 17 Schwerverletzte.

Viele Verletzte bij Branden in Essen

De Brands werden gesmolten met witte wijn

Twee kinderbezoeken na actie Stand in Lebensgefahr. Ze vlogen met hubs naar Duisburg en Bochum. Alle verloren personen werden opgevangen in Krankenhäusern in Essen.

Een brandweerman sprak in zeer dramatische situaties. Kinderen en vrouwen zijn blij in het raam en zijn blij en blij. De vluchtroute was geblokkeerd. Nachbarn hatten schon Leitern für die schnelle Rettung in de unteren Geschossen aufgestellt. Vroeger hadden we kinderen in huis met raaminhoud, zodat we een gezonde omgeving kunnen creëren waar je van kunt genieten. De Duitse strijdmacht kreeg vervolgens te maken met de aanwezigheid van inzittenden buiten de ramen.

De Brandenkonnten von der Feuerwehr waren gelöscht. Die Verletzten zijn teilweise schwere Rauchgasvergiftungen.

Met Machete-bewaker Mann fährt in Geschäft

Een Transporter vind je in een Gemüseladen

Een paar minuten breng je je tijd door met een Lieferwagen in twee Geschäfte in der Nähe der Brandorte. Der Fahrer stieg voor een een obstakel en een gemüsegeschäft uit een drohte de den wesenden met een Messer en eenine Machete. Dit betekent dat niemand achterblijft.

De politie is na hun eigen woede de afgelopen 41 jaar essentieel geweest bij het Syrian State Sanctions Festival.

Video zegt möglicherweise Festnahme

Grosseinsatz aan de Essener Zollvereinstraße

Op het platform kent en begrijpt de politie de video’s. Het is nog een kwestie van tijd, zegt Festnahme des Tatverdächtigen. Er zullen meer dan een paar minuten in een Hinterhof zijn met een paar minuten ondersteuning en ondersteuning qua inhoud en ervaringen. De situatie is uiterst gespannen.

Dan is duidelijk wie de politie met meer geweld en steun gaat inzetten en de man met de stofzuiger, wegtrekt van de Waffen en zichzelf achterlaat in de Boden. Er zijn ook medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verdediging van hun handen. Manieren om Gewalt in diesem te explicieten Video haben wir us entschieden, zie hier niet te zeggen.

Hintergründe is nog niet duidelijk

De Duitse strijdkrachten werden gedwongen te overleven onder de aanval

Na de eerste herkenning door de politie zijn er geen aanwijzingen over de organisatie van de misdaad. De politie heeft geen onderzoek gedaan, het is een verwandtschaftliche Beziehungen gibt. De veiligheidstroepen zijn immers de betrokken politieagenten.

In Essen was er politie Einsatzkräfte uit NRW in Einsatz. De Duitse strijdkrachten werden versterkt door hun kracht.

De Polizei bittet Augenzeugen um Videos der Taten. Ze zouden zeer beschuldigd kunnen worden van de Hinweisportal der Polizei. Hints waren entgegen entgegen onder het Rufnummer 0201/829-0.

Wanneer we mutmaßlicher Täter nennen kunnen herontdekken

