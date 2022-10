Medwedew besiegt den Lokalmatador in Wien — RT Sport News

Daniil Medvedev erwies sich als zu stark für Dominic Thiem, als der Russe im Achtelfinale am Donnerstag in Wien in geraden Sätzen an seinem österreichischen Rivalen vorbeiging.

Medvedev setzte sich beim Hartplatzturnier in der Wiener Stadthalle in der österreichischen Hauptstadt mit 6:3, 6:3 gegen Thiem durch – und reagierte auf die Buhrufe des heimischen Publikums mit einer sarkastischen „Daumen hoch“-Geste nach dem Matchball.

Nachdem er kürzlich mit der Geburt der gemeinsamen Tochter von Ehefrau Daria zum ersten Mal Vater geworden war, hatte Medvedev am Vorabend des Turniers in Wien gesagt, er habe es erlebt „Viele Emotionen, von denen ich dachte, dass ich sie nicht fühlen könnte.“

Aber der russische Nummer vier der Welt schien am Donnerstag voll konzentriert zu sein, da er darauf abzielt, die Saison stark zu beenden, indem er drei der sechs Breakpoints, die er beim Thiem-Aufschlag hergestellt hatte, umwandelte, während er den einzigen, dem er vor dem Österreicher stand, rettete.

In der Zwischenzeit findet der 29-jährige Thiem nach einer längeren Pause aufgrund einer im Juni letzten Jahres erlittenen Handgelenksverletzung immer noch zu seiner vollen Form und Fitness zurück.

Der Österreicher – der US Open-Meister von 2020 ist, aber auf den 113. Platz der Welt zurückgefallen ist – hatte in den letzten Wochen bei den Gijon und den European Open Halbfinals bestritten, bevor er in Wien mit Medwedew kollidierte.

Medvedev selbst musste sich Anfang dieses Monats aus seinem Halbfinale gegen Novak Djokovic bei den Astana Open in Kasachstan zurückziehen, kehrte aber bisher mit zwei routinemäßigen Siegen in Wien zurück, nachdem er in der vorherigen Runde den Georgier Nikoloz Basilashvili in zwei Sätzen besiegt hatte.









Medwedew hofft, das Jahr 2022 nach einer Saison, in der er das Finale der Australian Open im Januar erreichte, insgesamt 16 Wochen lang den ersten Platz der Welt belegte und in Los Cabos Mexiko einen ATP-Tour-Titel gewann, stark zu beenden.

Aber der in Moskau geborene Star musste auch Rückschläge wie eine Hernienoperation und die Frustration über ein Ausscheiden in der vierten Runde bei den US Open im September hinnehmen, wo er Titelverteidiger war.

Als nächstes spielt Medwedew im Viertelfinale in Wien, wo er auf den Sieger des Spiels zwischen dem sechstgesetzten Italiener Jannik Sinner und dem ungesetzten Argentinier Francisco Cerundolo trifft.

An anderer Stelle bei den Vienna Open (auch bekannt als Erste Bank Open) gab es eine Enttäuschung für den russischen Viertplatzierten Andrey Rublev, als er am Donnerstag vom Bulgaren Grigor Dimitrov mit 3: 6, 4: 6 geschlagen wurde.

Sowohl Medvedev als auch Rublev wollen sich ihren Platz im Achter-Einzelturnier bei den ATP Finals nächsten Monat in Turin sichern.

Davor bietet das ATP Paris Masters 1000 Ende Oktober bis Anfang November in der französischen Hauptstadt einen prestigeträchtigen Preis und bedeutende Ranglistenpunkte.

Medwedew ist ein früherer Gewinner dieses Titels, nachdem er 2020 in Paris triumphiert hatte.