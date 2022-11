Medvedev schimpft über die Behauptung, Djokovic sei der Favorit der ATP-Finals — RT Sport News

Daniil Medvedev, der fünftplatzierte Herren-Tennisspieler der Welt, sagt, dass jeder im Achterfeld bei den ATP-Finals triumphieren kann, und behauptet, dass der serbische Star Novak Djokovic der Mann ist, den es bei der laufenden Veranstaltung in Turin, Italien, zu schlagen gilt.

Sowohl Medvedev als auch Djokovic wurden in eine hart umkämpfte Gruppe gezogen, in der auch Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas im letzten Event der ATP-Kampagne 2022 vertreten sind, da mehrere der weltbesten Spieler darum kämpfen, das Jahr auf einem Höhepunkt zu beenden, und Fordern Sie 1.500 Punkte an, um die Weltrangliste des Gewinners zu verbessern.

Aber während einige Spieler in Topform in das Turnier einsteigen werden, sagt Medvedev, dass das Turnier wahrscheinlich knapp entschieden wird und dass kein einzelner Spieler als Favorit gegenüber dem Rest des Feldes angesehen werden sollte.

„Ich glaube nicht, dass es eine Antwort auf diese Frage gibt“, sagte Medvedev, als er nach Djokovics Status als Gewinner des Buchmachers gefragt wurde.

„Bei den Nitto ATP Finals gibt es keinen Lieblingsspieler, alle Tennisspieler sind gleichzeitig dabei. Es gibt großartige Tennisspieler und man weiß nie genau, wer beim letzten Turnier des Jahres in besserer geistiger oder körperlicher Verfassung ankommt.“

Djokovic wurde jedoch vor dem Event als in seiner Karriere besten Form bezeichnet, da er versucht, das umstrittene Jahr 2022 auf einem Höhepunkt abzuschließen.

Der Serbe begann sein Jahr damit, dass er vor den Australian Open aus Australien ausgewiesen wurde, weil er gegen die damaligen Covid-19-Impfanforderungen des Landes verstoßen hatte.

Acht der neun bestplatzierten Spieler der Welt werden bei der Veranstaltung antreten, nachdem der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz zurückgetreten ist.

„Jeder kann die ATP Finals 2022 gewinnen, weil es nur hochkarätige Spieler gibt, es kann Überraschungen vom ersten Match geben, die gleichzeitig auch keine Überraschungen wären“, fügte Medwedew hinzu.

„Aus meiner Sicht sind wir alle Favorit.“

Neben der sogenannten „Todesgruppe“ mit Medvedev und Djokovic kämpfen in der anderen Gruppe Rafael Nadal, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime und Taylor Fritz um die Vorherrschaft.

Aber während Medvedev signalisiert, dass er glaubt, dass jeder gewinnen kann, scherzte sein Landsmann Andrey Rublev, dass er nicht gerade erfreut darüber sei, in einer so starken Gruppe gelost zu werden.

„Ich dachte ‚Was [am] mache ich da? Warum bin ich in dieser Gruppe‚“ er hat Reportern erzählt.

Der Norweger Ruud erzielte am Sonntag den ersten Sieg des Wettbewerbs, als er Auger-Aliassime in geraden Sätzen besiegte, während Nadal und Fritz später am Tag spielen.

Am Montag wird es einen rein russischen Kampf zwischen Medvedev und Rublev geben, während Djokovic gegen Tsitsipas antreten wird.