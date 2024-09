Fünf Jahre nach Einführung der Landarztquote mit reservierten Medizinstudienplätzen für künftige Hausärzte in ländlichen Regionen habe sich das Programm erfolgreich entwickelt, so der NRW-Gesundheitsminister. Bisher studierten 800 Menschen im Rahmen der Landarztquote und im kommenden Wintersemester 2024/25 würden weitere 150 junge Menschen dazukommen, sagte Gesundheitsminister Karl Josef Laumann in einem Zwischenbericht.

Der CDU-Politiker betonte, das Angebot sei mittlerweile unverzichtbar und werde einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden hausärztlichen Versorgung in NRW leisten. Nordrhein-Westfalen hatte die Landarztquote zum Wintersemester 2019/20 als erstes Bundesland eingeführt, weitere Länder zogen nach. Bisher haben sich insgesamt 4.825 Interessenten für insgesamt 1.043 Studienplätze beworben.

In einem speziell entwickelten Auswahlverfahren verpflichten sich die Bewerber, nach Abschluss ihrer Ausbildung zehn Jahre lang als Allgemeinmediziner in einer unterversorgten oder unterversorgten Region tätig zu sein. Sie müssen keine Spitzenqualifikationen vorweisen und der sonst übliche Numerus Clausus ist nicht vorgeschrieben.

Das Land werde den Ärztenachwuchs einer Mitteilung zufolge dringend brauchen, sagte Laumann in Bochum. Denn mehr als die Hälfte der derzeit rund 11.000 Hausärzte in NRW seien über 55 Jahre alt. Nach Angaben des NRW-Landeszentrums Gesundheit sollen die ersten Landarzt-Quotenstudierenden ihr Studium im Wintersemester 2025/26 abschließen und anschließend im Rahmen ihrer Facharztweiterbildung in die hausärztliche Versorgung einsteigen.

