Na de twee jonge mensen in de Halbinsel Fischland-Darß-Zingst herrscht Trauer in der Dortigen Gemeinde. „We zijn oprecht blij, verdrietig en verdrietig, sinds we ons leven hebben gehad, is het 15 jaar geleden dat ons herstel van medisch falen heeft plaatsgevonden“, aldus de Zingster Bürgermeister Christian Zornow. De jeugd leefde tegelijkertijd. Eerste Zeugenaussagen wiesen laut Polizei op een mogelijk Drogenkonsum hin.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Großwallstadt :

Polizei vermutet medizinische Ursache bij Vorfall mit Auto in Beieren

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Wederzijdse terreuraanval :

Vor Schüssen in München fehlten Beweise gegen Verdächtigen

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Schusswaffenangriff in Winder :

Mutter soll Schule vor Amoklauf in Georgia wordt gewaarschuwd



“Unsere Gedanken sinds vandaag de dag de steun van de familie, de vrienden, de familie en de levensonderhoud”, leest Zornow. Eltern mit Kindern an der Dortigen Schule seien informiert. Het Christelijk Interventieteam van de Landkreises und Schulpsycholoog leisteten Trauerarbeit vor Ort. “Zingst stht in diesen schweren Stunden eng zeeammen.” Het primair onderwijs- en jeugdcentrum fungeert als steunpunt, biedt ondersteuning en ondersteuning aan ondersteunende voorzieningen.

Trauerort mit Blumen en Kerzen

In Zingst wonen mensen in een paviljoen onder andere bloemen en bloemen. Het paviljoen is gebaseerd op het Jugendzentrums und der Regionalen Schule mit Grundschule Zingst in der Schulstraße. In deze straat zijn we trots op de politie van het ongeval. Rettungskräfte hätten noch versucht, zu reanimeer de jeugd in de frühen Morgenstunden van de Samstags. Er is een bar voor Ort. Laut Polizei war der Jugendliche im Freien und nicht allein elders.

Ermittler rechnen noch in dieser Woche met Obduktionsergebnissen, de andere Erkenntnisse liefern sollen. Als de arbeidsvereisten voor het droogproces niet voldoende zijn, is het mogelijk dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van Stralsund of Wochen aanwezig zal zijn.

Zolang je zwanger bent, zul je je de val van de laatste 13 jaar van je leven sinds het verstrijken van het jaar herinneren, vooral de krachtige ecstasys. Damals handelde op zichzelf met „Blue Punisher“-pillen, die zijn ontworpen met hun eigen karakters, die op hun beurt Amerikaanse striphelden georiënteerd zijn, en in blauwe kleur en met draagtassen. Andere patiënten waren met gezondheidsproblemen naar de klinieken gekomen, maar waren ook extreem ziek. Een van de gevallen die zich voordoet, is dat er een paar pillen in het MV-festijn zijn gevallen.

© dpa-infocom, dpa:241002-930-249668/1