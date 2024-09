Entlastung auch für Ärzte en fysiotherapeuten



Bij de uitvoering van de regelgeving moet rekening worden gehouden met het inzicht van de fysiotherapeut in de langdurige zorg van het behandelplan, waardoor de therapie niet effectief is. „Was met een goede bureaucratie in verband“, schreef de G-BA op de homepage. De wegval van het licht van een bepaalde tijd is hier voor een duurzame entlastung.