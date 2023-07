CNN

—



Es ist über ein Jahr her, dass Roe v. Wade vom Obersten Gerichtshof der USA aufgehoben wurde und das verfassungsmäßige Recht auf Abtreibung landesweit abgeschafft wurde. Die Stellungnahme war eine der folgenreichsten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs seit Jahrzehnten und ebnete den Staaten den Weg, Gesetze zu erlassen, um den Zugang zu dem Verfahren einzuschränken oder zu verbieten.

Abtreibung ist bereits zu einem der bestimmenden Themen des Wahlkampfs 2024 geworden und wird voraussichtlich auch weiterhin ein zentrales Thema bleiben, da die Kandidaten mit der Frage konfrontiert werden, ob sie ein Verbot des Verfahrens auf lokaler und nationaler Ebene unterstützen.

CNN sprach mit Ärzten und medizinischen Fachkräften, die auf eine Anfrage nach Geschichten darüber geantwortet hatten, wie sich das Leben der Menschen nach dem Urteil verändert hat. Diejenigen, die alle geantwortet haben, erzählten, wie ihr Berufsleben durch Abtreibungsverbote und strenge Einschränkungen beeinträchtigt wurde – unter anderem in Idaho und Arizona.

Einige möchten nicht mehr in Staaten praktizieren, in denen das Verfahren eingeschränkt ist. Andere machen sich Sorgen um die Sicherheit ihrer Patienten, da in Zukunft weitere Verbote drohen.

Im Folgenden erzählen wir die Geschichten von drei Medizinern, die sich bereit erklärt haben, uns ausführliche Interviews über ihre Erfahrungen zu geben.

Die aus Idaho stammende Katie A. hatte Pläne, in ihren Heimatstaat zurückzukehren, um dort als Geburtshelferin/Gynäkologin zu praktizieren. Doch nachdem Roe v. Wade rückgängig gemacht wurde und der Staat ein nahezu vollständiges Abtreibungsverbot erlassen hat, ist sie sich nicht sicher, wohin sie gehen wird, wenn sie ihre Facharztausbildung in Michigan abgeschlossen hat.

Katie, die CNN aus Sicherheitsgründen gebeten hatte, ihren vollständigen Namen nicht zu verwenden, wurde in Boise, Idaho, geboren und wuchs dort auf. Sie besuchte die medizinische Fakultät im Bundesstaat Washington, um sich auf die Versorgung ländlicher Patienten zu spezialisieren.

„Während ich meine klinischen Rotationen in Idaho absolvierte, konnte ich mir wirklich vorstellen, mit der Bevölkerung dort zusammenzuarbeiten“, sagte sie gegenüber CNN. „Idaho ist ein Staat, in dem es seit langem an Ärzten mangelt. In Idaho gibt es eine enorme Zentralisierung der Medizin, die meisten Krankenhäuser und Fachärzte befinden sich in Boise.“ Aus diesem Grund hätten viele Menschen außerhalb der Stadt keinen einfachen Zugang zu medizinischer Versorgung, sagte Katie.

Die Assistenzärztin sagte gegenüber CNN, dass sie sich vorstelle, einen Unterschied im Staat zu machen, insbesondere durch die Spezialisierung auf gynäkologische und geburtshilfliche Versorgung.

„Ich war wirklich begeistert von der Idee, mit der Bevölkerung, mit der ich aufgewachsen bin, nach Hause zu ziehen – ich könnte etwas bewirken“, sagte sie.

Als Roe v. Wade gestürzt wurde, änderten sich Katies Pläne, in ihrem Heimatstaat zu praktizieren, schnell, als sie miterlebte, wie sich die medizinische Landschaft dort veränderte.

„Ich fühlte mich wirklich berufen, weil ich das Gefühl hatte, dort noch den größten Unterschied machen zu können, und es war mir wirklich wichtig, weiterhin Geburtshilfe und Gynäkologie zu betreiben – wie auch immer das aussehen mag“, sagte sie.

„Aber zu meiner Sicherheit und für meine Fähigkeit, meine Patienten wirklich zu behandeln, wusste ich, sobald Idaho begann, Gesetze zu erlassen, den Transport über Staatsgrenzen hinweg zu kriminalisieren und all diese Dinge, dass es für mich kein gastfreundlicher Ort sein würde, um als Arzt zu praktizieren. Und das weißt du, ist irgendwie herzzerreißend, oder?“ fügte der Assistenzarzt hinzu.

Idaho hat Abtreibungen im vergangenen August illegal gemacht – mit nur zwei Ausnahmen: wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist und im Fall von Vergewaltigung oder Inzest, jedoch nur, nachdem ein Polizeibericht eingereicht und dem Arzt vorgelegt wurde. Seitdem verlassen Ärzte, die schwangere Menschen betreuen und Abtreibungen durchführen, aufgrund neuer Abtreibungsbeschränkungen den Staat.

Im April verklagten Gesundheitsdienstleister den Generalstaatsanwalt des Bundesstaates, nachdem dieser in einem Rechtsgutachten geschrieben hatte, dass das staatliche Abtreibungsverbot es medizinischen Anbietern verbiete, Patienten für Abtreibungsdienste ins Ausland zu überweisen. Gouverneur Brad Little, ein Republikaner, verabschiedete außerdem ein Gesetz, das es Minderjährigen im Staat erheblich erschwert, Abtreibungen außerhalb des Staates ohne Zustimmung der Eltern durchzuführen. Das Gesetz stellt ein Verbrechen des „Abtreibungshandels“ dar, das es Erwachsenen im Staat illegal macht, einem Minderjährigen bei der Durchführung einer Abtreibung zu helfen, ohne die Eltern oder Erziehungsberechtigten der schwangeren Person zu informieren.

Katie hofft, dass sich die Situation nach Abschluss ihrer Assistenzzeit in vier Jahren verbessert hat und es ihr leichter fallen wird, zu entscheiden, wo sie letztendlich praktizieren könnte.

„Ich denke, wo auch immer ich praktiziere; „Es könnte Michigan sein, es könnte Washington sein – ich weiß nicht, es könnte überall sein – hängt wirklich davon ab, wie die lokale Politik aussieht und welche Schutzmaßnahmen für Ärzte und Patienten gelten“, sagte sie gegenüber CNN.

Im Moment verspürt sie ein Gefühl der Erleichterung, weil sie an einem Programm in einem Staat ohne restriktive Abtreibungsgesetze teilnimmt.

Katies Entscheidung liegt im Trend, da neue Daten darauf hindeuten, dass diese Einschränkungen Auswirkungen darauf haben, wo und was künftige Ärzte zu praktizieren planen.

Die Zahl der Absolventen medizinischer Fakultäten, die sich für Assistenzausbildungsprogramme beworben haben, ist im vergangenen Jahr um fast 2 % zurückgegangen, und die Bewerbungen für Programme in Staaten mit Abtreibungsverboten gingen laut einer Analyse der Association of American Medical Colleges im April am stärksten zurück und gingen um 3 % zurück.

Das Interesse an der Fachrichtung Gynäkologie und Geburtshilfe ging der Analyse zufolge deutlich zurück, wobei die Zahl der Bewerbungen landesweit um 5 % zurückging und in Staaten, in denen Abtreibungen verboten sind, doppelt so stark ausfiel.

Dr. Robert Andrews, ein auf interventionelle Radiologie spezialisierter Arzt im Bundesstaat Washington, sagte gegenüber CNN, dass er Stellenangebote in Bundesstaaten mit Abtreibungsverboten und -beschränkungen abgelehnt habe.

Andrews erklärte, dass seine Arbeit bildgesteuerte Chirurgie umfasst, einschließlich der Verwendung von Ultraschall- und Computertomographie (CT)-Scans für Läsionen sowie Ballons und Kathetern zur Behandlung verstopfter Blutgefäße.

Er sagte, er sei bei der Behandlung von Blutungen bei Eileiterschwangerschaften in schwangerschaftsbedingte Fälle verwickelt worden.

Der Arzt sagte, das Verfahren zur Behandlung der Komplikation einer Eileiterschwangerschaft würde „die Blutung unter Kontrolle bringen und der Patientin eine endgültige Behandlung ermöglichen, aber auch den Embryo töten.“

Eileiterschwangerschaften sind nicht lebensfähig und können unbehandelt lebensbedrohlich sein. Nach Angaben des American College of Obstetricians and Gynecologists treten solche Schwangerschaften auf, wenn eine befruchtete Eizelle außerhalb der Gebärmutter wächst. Die Organisation sagt, dass die meisten Eileiterschwangerschaften in einem Eileiter stattfinden und wenn die Schwangerschaft fortschreitet, kann es zu einem Bruch des Eileiters kommen, was zu schweren inneren Blutungen führen kann, die „einen lebensbedrohlichen Notfall darstellen können, der sofort operiert werden muss“.

Andrews sagte gegenüber CNN, er habe die Möglichkeit abgelehnt, in Praxen in Bundesstaaten mit Abtreibungsbeschränkungen zu helfen – obwohl es landesweit einen Mangel an Ärzten in seinem Fachgebiet gebe.

„Als ich wegen Möglichkeiten an anderen Orten kontaktiert wurde, lehnte ich sie rundweg ab. Ich würde nicht einmal daran denken, in Idaho nebenbei zu arbeiten, obwohl ich dorthin fahren könnte. Ich würde es einfach nicht in Betracht ziehen“, sagte er.

„Aber ich habe den Personalvermittlern einfach gesagt, schauen Sie sich einfach die Karte an und finden Sie heraus, ob der Staat Abtreibungsbeschränkungen hat, und wenn ja, dann kontaktieren Sie mich nicht, weil ich das nicht in Betracht ziehen würde“, fügte er hinzu.

Auf die Frage, in welchen Bundesstaaten er konkret nicht in Betracht ziehen würde, zu praktizieren, antwortete Andrews, die meisten Bundesstaaten seien der Südosten und Texas. „Ich würde zu keinem Ort wirklich im Südosten fahren … Ich würde jetzt nicht einmal in den Urlaub nach Florida fahren“, sagte er.

Andrews hat zwei Töchter im Teenageralter und sagte, er weigere sich, die Studiengebühren zu bezahlen, wenn sie sich dazu entschließen, in einem Bundesstaat mit Abtreibungsbeschränkungen oder -verboten aufs College zu gehen. Er fürchtet um ihre Fortpflanzungssicherheit, insbesondere in den von ihm genannten Staaten. Er sagte, dass das Risiko, wegen Fehlgeburten und anderen schwangerschaftsbedingten Komplikationen nicht behandelt zu werden, zu hoch sei.

„Meine ältere Tochter ist 18, und wissen Sie, Sie fahren irgendwohin in den Urlaub und stellen dann fest, dass Sie eine Fehlgeburt haben und möglicherweise sterben könnten, weil sie nicht behandelt werden, und sie lassen Sie nicht gehen, weil Sie es behandeln könnten“, sagte er.

„Meine Tochter bereitet sich gerade darauf vor, aufs College zu gehen, und Gott sei Dank möchte sie nicht nach Idaho oder Texas oder an einen dieser Orte“, sagte er.

Dr. Pratima Gupta, eine Gynäkologin, die in San Diego, Kalifornien, Abtreibungen durchführt, sagte, dass die Umkehrung von Roe vs. Wade bei Patienten, die nun zur Behandlung reisen müssen, für große Verwirrung gesorgt habe.

Die Ärztin, die CNN erlaubte, ihren vollständigen Namen zu verwenden, sagte, sie müsse Maßnahmen ergreifen, um den Schutz ihrer Patienten nach der Behandlung zu gewährleisten, obwohl sie in einem Staat praktiziert, in dem es Schutzgesetze zu Abtreibung und Empfängnisverhütung gibt.

„Was wir immer noch sehen, ist, dass viele Patienten zur Behandlung reisen. Und da draußen herrscht viel Verwirrung und Chaos. Und das ist wirklich genau das, was beabsichtigt war, als die Dobbs-Entscheidung fiel“, sagte sie.

Sie fügte hinzu, dass der Rückschlag zwar verheerend sei, „es aber keine Überraschung war und die Abtreibungsfürsorge bereits unter Beschuss stand.“

Die Ärztin sagte, weil sie in einer der Großstädte praktiziert, die Arizona am nächsten liegen – wo ein 15-wöchiges Abtreibungsverbot eingeführt wurde –, habe sie gesehen, dass die Gesetze des Staates viele Grauzonen hinterlassen und die Patienten unklar seien, wohin sie gehen könnten.

Mehrere Patienten, die Gupta betreut, stehen nicht nur vor der Hürde, die Gesetze ihres Heimatstaates zu umgehen, sondern müssen sich auch mit Reise- und Nachsorgeplänen auseinandersetzen.

Der Versuch, Patienten bei der Bewältigung der Unsicherheit in der Pflege zu helfen und ihnen dabei zu helfen, sich mit einer Flut von Gesetzen und Einschränkungen zurechtzufinden, habe einige Klinikmitarbeiter erschöpft, sagte sie.

Gupta sagte gegenüber CNN, dass Patienten Angst vor der Überwachung ihrer Daten hätten, wenn sie in ihren Heimatstaat zurückkehren.

„Jetzt haben wir Leute, die sich Sorgen darüber machen, dass ihre Krankenakten vorgeladen werden oder dass irgendjemand auch Zugang zu ihren elektronischen Krankenakten hat … Das hat also, wissen Sie, auch sozusagen diese Kultur der Angst geschaffen“, fügte sie hinzu.

Auf persönlicher Ebene sagte Gupta, dass sie sich angesichts der Tatsache, dass sie Abtreibungen anbietet, mit Menschen auseinandersetzen musste, die ihre Entscheidungen in Frage stellten.

„Ich musste viele Streikposten überqueren, um zur Arbeit zu gehen, nur um meine Arbeit zu erledigen“, sagte sie. „Aus diesem Grund musste ich persönliche Entscheidungen für meine Sicherheit treffen.“

Zu diesen Maßnahmen gehören der Schutz der Identität von Familienmitgliedern, die Kontrolle ihres Autos vor der Heimfahrt und verschiedene Wege nach Hause.

„Und ich denke, dass fast jeder meiner Kollegen ein gewisses Maß an anderen Dingen ertragen musste – persönliche Angriffe, Angriffe auf sein Zuhause“, sagte sie. „Aber wir alle haben etwas Besseres verdient.“

Gupta sagte, diese Herausforderungen hätten ihre Entschlossenheit nicht gemindert. Sie sagte gegenüber CNN, wenn Ärzte wie sie aufhören, Abtreibungsbehandlungen anzubieten, „dann hat die Anti-Abtreibungsgemeinschaft gewonnen.“

„Es ist nicht die Fürsorge, die sich irgendjemand von uns jemals für uns selbst, unsere Schwestern, unsere Familienmitglieder wünschen würde“, sagte sie. „Also werde ich weitermachen – ich mache weiter und werde weiterhin Patienten in einigen ihrer schwächsten Momente in ihrem Leben betreuen und unterstützen“, fügte der Arzt hinzu.

Christina Zdanowicz, Devan Cole, Deidre McPhillips und Kyla Russell von CNN haben zu dieser Geschichte beigetragen.