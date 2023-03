Het populaire publicatieplatform Medium omarmt nu volledig het Twitter-alternatief Mastodon door zijn nieuwe me.dm-instantie open te stellen voor betalende Medium-communityleden. Lid worden van de Mastodon-server vereist een abonnement op Medium voor $ 5 per maand (of $ 50 per jaar), wat voordelen op de site mogelijk maakt, zoals browsen zonder advertenties en offline lezen. Mastodon-instanties zijn over het algemeen gratis om lid te worden.

Medium is een van de eerste opmerkelijke technologiebedrijven die Mastodon gebruikt als een premium sociale media-ervaring, wat interessant is gezien de historische connecties van de uitgeverij met Twitter. De middelgrote mede-oprichters Ev Williams en Biz Stone waren ook mede-oprichters van Twitter in 2007. Een groot deel van het recente succes van Mastodon kwam voort uit de aanhoudende onrust met Twitter na de overname van het platform door Elon Musk.

Medium CEO Tony Stubblebine gelooft dat er waarde kan worden toegevoegd door de toegang tot me.dm te betalen. “We willen dat Medium de beste plek is om te lezen en te schrijven op internet”, zei Stubblebine in een interview met TechCrunch. “We willen het onder één abonnement doen – ik denk dat mensen het beu zijn om tientallen abonnementen te hebben. En ik denk dat we ook hebben ontdekt dat advertentiegestuurde modellen hun eigen soort corrumperende invloed hebben. Ik denk dat dat de reden is waarom veel sociale media giftig zijn – omdat mensen meer gericht zijn op betrokkenheid dan op inhoud.

“Dus om de beste plek te hebben om te lezen en te schrijven, moet je het geheel bouwen rond een economisch model voor inhoud”, voegt Stubblebine toe. “Voor ons betekent dat een abonnement.”

Medium heeft het complexe onboardingproces van Mastodon voor me.dm-gebruikers gestroomlijnd

Er zijn een paar kleine voordelen beschikbaar voor degenen die lid worden van Medium’s me.dm Mastodon-instantie – en dat strekt zich uit tot het toetredingsproces zelf. Na een recente uittocht van Twitter-gebruikers in de nasleep van Musk’s bemoeienis met het platform, hebben talloze gebruikers geklaagd dat het onnodig ingewikkeld en verwarrend is om lid te worden van Mastodon’s vergelijkbare korte berichtenplatform. Medium, dat het afschrikkende middel erkent, heeft de onboarding gestroomlijnd door zijn Mastodon-instantie te integreren met Medium-ledenaccounts, waardoor het voor leden gemakkelijker wordt om zich aan te melden bij me.dm en profielinformatie op Mastodon automatisch in te vullen met informatie van Medium-accounts.

Bestaande Medium-gebruikersnamen zijn tot 20 maart ook gereserveerd op me.dm om te voorkomen dat andere gebruikers zich onder dezelfde gebruikersnaam registreren. Nadat deze reservering is verlopen, mogen Medium-leden elke beschikbare me.dm-gebruikersnaam registreren. Extra voordelen zijn toegang tot zorgvuldig uitgekozen accountaanbevelingen die gebruikers kunnen volgen, en de “professioneel beheerde” stabiliteit van de me.dm-instantie. TechCrunch meldt dat Medium zijn eigen Trust and Safety-team heeft dat de moderatie rechtstreeks afhandelt en de instantie op zijn eigen infrastructuur uitvoert.

Medium heeft ook extra functies en integraties geplaagd die in de “komende weken” kunnen worden toegevoegd, zoals het toevoegen van een knop “Delen op Mastodon” aan verhaalpagina’s op de Medium-website. Maar afgezien van het stroomlijnen van het aanmeldingsproces van Mastodon, is het niet helemaal duidelijk hoe de instantie niet-Medium-leden zou kunnen verleiden om zich aan te melden. Verschillende van de voordelen die door Medium worden genoemd, zijn slechts functies van het Mastodon-platform, zoals het hebben van een “geweldige lokale feed” (iets dat u zelf kunt samenstellen door Mastodon-accounts handmatig te volgen). Er wordt ook geen melding gemaakt van toegang tot exclusieve inhoud of andere voordelen die we doorgaans associëren met betaalde abonnementen.

Toch zijn gratis diensten nooit echt vrij, en, zoals het gezegde luidt, u meestal het product maken dat te koop is. Het abonnementsaanbod van Medium heeft ten minste één voorlopige fan gevonden:

“Ik voel me erg ongemakkelijk bij het feit dat bijna alle Mastodon-servers gratis te gebruiken vrijwilligers zijn, gefinancierd door vrijwillige donaties”, zei de gerenommeerde Apple-blogger John Gruber in een commentaar op de vereiste van een Mastodon-abonnement van Medium. “Dat is niet duurzaam. Ik vermoed dat veel Mastodon-servers die het vandaag goed doen, er over vijf jaar niet meer zullen zijn, omdat ze al hun berichten meenemen.”