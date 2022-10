Medieval Times verklagt Gewerkschaft wegen Markenrechtsverletzung

Medieval Times Dinner and Tournament, ein Familien-Dinner-Theater mit inszenierten Spielen im mittelalterlichen Stil, Schwertkämpfen und Turnieren, aufgeführt von 75 Schauspielern und 20 Pferden, in Lyndhurst, New Jersey

Medieval Times hat den Fehdehandschuh hingeworfen.

Die Restaurant- und Showkette verklagt die Gewerkschaft ihrer Angestellten in New Jersey wegen angeblicher Verletzung ihrer Marke durch die Verwendung des Namens Medieval Times.

Die Beschwerde, die am Donnerstag bei einem Bundesgericht in New Jersey eingereicht wurde, behauptet, dass eine mögliche Verwechslung mit der Gewerkschaft Medieval Times Performers United den „etablierten guten Willen“ des Speise- und Turnierortes bedroht und eine unvermeidliche Verbindung zwischen der Gewerkschaft und dem Unternehmen schafft.

Das Restaurant beanstandet auch die Tatsache, dass die Gewerkschaft behauptet, ihren Sitz „auf oder in der Nähe des Geländes von Medieval Times Castle“ in Lyndhurst, New Jersey, zu haben, wo die Künstler arbeiten. In die Akte hat das Unternehmen etwa ein halbes Dutzend Fotos seiner Schlösser aufgenommen, die es nach eigenen Angaben seit fast 40 Jahren besitzt und betreibt.

Die Gewerkschaft vertritt auch Beschäftigte von Medieval Times an einem Standort in Kalifornien. Es gibt mehrere Standorte von Medieval Times in ganz Nordamerika, darunter in Florida, Maryland und Toronto, Kanada.

Medieval Times, das sich in Privatbesitz befindet, verlangt von den gewerkschaftlich organisierten Burgarbeitern eine einstweilige Verfügung und Zahlung von Schadensersatz, Anwaltskosten und ungerechtfertigten Gewinnen, die unter dem Namen Medieval Times erzielt wurden. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Gewerkschaft ein verbraucherorientiertes Geschäft hat.

Medieval Times Performers United ist eine Untergruppe einer nationalen Künstlergewerkschaft namens American Guild of Variety Artists. Andere AGVA-Mitglieder sind Darsteller des Disneyland Resort, die Rockettes und Theaterkünstler auf und neben dem Broadway.

Medieval Times Performers United bezeichnete die Beschwerde am Donnerstag als „frivole Klage“ und „rechtswidrige Schlägerei“.

„Es ist ein grotesker Versuch, sich an Arbeitnehmern zu rächen, die ihr gesetzlich geschütztes Recht auf die Gründung einer Gewerkschaft und Tarifverhandlungen ausgeübt haben“, sagte die Gewerkschaft in ihrer Erklärung. „Aber es wird scheitern.“

Medieval Times reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Sollte die Klage erfolgreich sein, könnte sie markenrechtliche Auswirkungen auf ähnlich benannte Gewerkschaften haben, die häufig den Namen des Unternehmens enthalten, das von den sich organisierenden Mitarbeitern vertreten wird. Doch Julia Matheson, Partnerin und Markenexpertin der Potomac Law Group, sieht keine Grundlage für einen Markenanspruch.

Organisationen wie diese Gewerkschaften haben Anspruch auf „nominative fair use“, die es ihnen erlaubt, den Namen als Mittel zur Identifizierung der Gruppe und ihrer Verbindung mit dem Unternehmen zu verwenden, sagte Matheson.

Sie merkte an, dass Medieval Times keine Marke für die Burgbilder und das rotgoldene Farbschema besitzt, die in der Akte vermerkt sind, sagte aber, dass es wahrscheinlich keine Rolle spielen würde, selbst wenn dies der Fall wäre, da potenzielle Kunden nicht verwechselt werden könnten die beiden Organisationen.

Warenzeichen „sind ein Verbraucherschutzgesetz und Verbraucher sind nicht beteiligt“, sagte Matheson. „Wenn die Gewerkschaft an kommerziellen Aktivitäten beteiligt wäre, die mit dem Arbeitgeber gehandelt würden, wäre das ein etwas anderes Pferd.“

Viele andere Gewerkschaften tragen den Namen ihrer verbundenen Unternehmen, darunter Starbucks Workers United sowie Trader Joe’s United und die kürzlich gegründete Home Depot Workers United.

„Es ist ein heikles Thema, das die meisten Arbeitgeber nicht annehmen wollen, sie wollen keine schlechte PR“, sagte Matheson, dessen Kanzlei zuvor sowohl Kläger als auch Angeklagte in ähnlichen Klagen vertreten hat, gegenüber CNBC. „Ehrlich gesagt, angesichts der großen Schwierigkeiten, die so viele Organisationen heutzutage haben, Mitarbeiter zu finden, ist es sehr interessant, dass Medieval Times diesen Weg gewählt hat.“

Mathesons Firma ist nicht in den Fall Medieval Times verwickelt, vertritt aber Starbucks in einigen Angelegenheiten.