Der Medienmogul Rupert Murdoch gab am Donnerstag bekannt, dass er von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender der Unternehmen Fox Corporation und News Corp zurücktritt.

Was wissen wir bisher?

„Ich schreibe Ihnen, um Ihnen allen mitzuteilen, dass ich mich entschieden habe, in die Rolle des emeritierten Vorstandsvorsitzenden von Fox and News zu wechseln“, sagte Murdoch laut einem Memo an die Mitarbeiter, das seine Sender veröffentlicht hatten.

Murdoch, der in Australien geboren wurde, aber jetzt die US-Staatsbürgerschaft besitzt, ist 92 Jahre alt. Er wird die Leitung seiner Unternehmen an seinen ältesten Sohn, den 52-jährigen Lachlan, übergeben, der im November die Leitung übernehmen wird.

Lachlan wird Vorsitzender von News Corp. und bleibt CEO von Fox Corp.

Als Reaktion auf die Ankündigung seines Vaters sagte Lachlan: „Wir sind dankbar, dass er als emeritierter Vorsitzender fungieren wird und wissen, dass er beiden Unternehmen weiterhin einen wertvollen Rat bieten wird.“

Murdochs Imperium entstand erstmals in den 1960er Jahren in Adelaide, Australien, als Rupert mehrere Zeitungen von seinem eigenen Vater erbte. Im Jahr 2020 bezifferte die Nachrichtenagentur Forbes das Nettovermögen der Familie Murdoch auf rund 19 Milliarden US-Dollar (17,8 Milliarden Euro).

Welche Filialen gehören Murdoch?

Murdochs Unternehmen besitzen zahlreiche Nachrichtenagenturen in den USA, Großbritannien und Australien. Viele dieser Medien haben eine bemerkenswert konservative Ausrichtung, die teilweise von Murdochs persönlichen politischen Ansichten beeinflusst ist.

In den USA zeigt der Sender Fox News rechte Talkshow-Persönlichkeiten wie Sean Hannity und war zuletzt die Heimat der konservativen Stimme Tucker Carlson.

Der Sender wurde kürzlich vom Wahlmaschinenhersteller Dominion verklagt, der ihm Verleumdung in Bezug auf seine Berichterstattung über die US-Präsidentschaftswahl 2020 vorwarf.

Fox News ist der einflussreichste rechtsgerichtete Fernsehnachrichtensender in den USA Bild: NDZ/STAR MAX/IPx/Picture Alliance

Eine weitere bekannte Murdoch-Filiale in den USA ist die Wallstreet Journal Zeitung, bekannt für ihre Berichterstattung über Finanznachrichten. Die Zeitung veröffentlicht oft investigative Beiträge über die Unternehmenswelt und die Politik, wobei auf den Redaktionsseiten auch konservative Kommentare von Persönlichkeiten wie dem ehemaligen George W. Bush-Berater Karl Rove veröffentlicht werden.

Im Vereinigten Königreich, Die Zeiten und seine Schwesterzeitung, Die Sunday Times, gehören zu den führenden politischen Zeitungen des Landes. Die Zeiten war die erste Zeitung, die „Times“ im Namen trug und wurde 1981 von Murdoch übernommen.

Ein weiteres Murdoch-Papier in Großbritannien, Die Sonnebietet alles von Politik über Showbiz bis hin zu Klatsch. Die Sonne ist nach der fast täglich erscheinenden Gratis-Boulevardzeitung die Zeitung mit der zweithöchsten Auflage im Vereinigten Königreich U-Bahn – Herstellung Die Sonne die meistverkaufte Zeitung des Landes.

In Australien ist es die Rechtsextreme Harald Sonne ist die am weitesten verbreitete des Landes. Zu den Murdoch-Filialen in Down Under gehören auch Der Australier, Der tägliche Telegraph und die Website News.com.au, zusammen mit dem Sender Sky News Australia.

Es wird angenommen, dass Murdochs Medienimperium die öffentliche Meinung in anglophonen Ländern beeinflusst hat und den Austritt Großbritanniens aus der EU sowie die republikanische Kandidatur von Donald Trump vorangetrieben hat, der 2016 mit einem überraschenden Sieg das Weiße Haus eroberte.

