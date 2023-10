Berlin

Medienberichten zufolge hat sich die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht endlich dazu entschlossen, eine eigene Partei zu gründen. Das berichteten „Spiegel“ und ZDF.

Am Montag werde Wagenknecht erstmals öffentlich die Gründung des Vereins „BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ vorstellen, schrieb der „Spiegel“. Dieser Verein gilt als eine Art Vorstufe zur Parteigründung und ist bereits registriert. Die Abkürzung stehe für „Allianz Sahra Wagenknecht“, schrieb der „Spiegel“.

Das Magazin zitierte Quellen aus Wagenknechts Umfeld. Auch das ZDF nannte zunächst keine Quelle. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte Wagenknechts Büro, es könne den Bericht weder bestätigen noch kommentieren. Aus dem Umfeld Wagenknechts erfuhr die dpa, dass die Entscheidung zur Parteigründung bereits seit längerem in Planung sei. Am Montag wird Wagenknecht den „nächsten entscheidenden Schritt“ bekannt geben.

Wissler wirft Wagenknecht einen „Ego-Trip“ vor.

Die Linken-Co-Fraktionschefin Janine Wissler kritisierte die offenbar geplante Neugründung der Partei scharf. Wissler sprach in den ARD-„Tagesthemen“ von einem „Ego-Trip“ des Linkspolitikers. „Angesichts der verheerenden Ampelpolitik“ müsse sich ein linker Bundestagsabgeordneter gegen die Bundesregierung stellen und Alternativen aufzeigen.

An Abgeordnete, die einer möglichen neuen Partei beitreten

Beitreten konnte Wissler mit der Bitte, ihre Bundestagsmandate zurückzugeben. Es wäre „unanständig“, diese Mandate, die auf der Grundlage des Programms der Linken gewonnen wurden, wegzunehmen. Würde Wagenknecht ihre Partei gründen und mit ihren Anhängern aus der Fraktion austreten, wäre der Fraktionsstatus der derzeit 38 Linken-Abgeordneten verloren. Bei weniger als 37 Mandaten würden sie ihren Fraktionsstatus verlieren.

Mit der Linken geteilt

Wagenknecht selbst hat in den letzten Monaten immer wieder gesagt, dass eine neue Partei notwendig sei. Eine öffentliche Stellungnahme scheute sie jedoch bislang. Bei wichtigen Themen wie Migration und Klimapolitik spaltete sie sich inhaltlich mit der Linken. Sie sagte kürzlich öffentlich, dass ihre Verbindung zur Linken für sie beendet sei. Gegen sie läuft ein Parteiausschlussverfahren.

Diese mögliche Parteibildung stößt auf großes Interesse, weil sie die politische Landschaft verändern könnte. Meinungsforscher sehen einer Wagenknecht-Partei ein vergleichsweise hohes Potenzial. In einer YouGov-Umfrage Ende September gab fast jeder dritte Wahlberechtigte (29 Prozent) im Osten des Landes an, dass er sich grundsätzlich vorstellen könne, eine neue Partei unter Wagenknecht zu wählen. Im Westen waren es 19 Prozent.

Was soll die Partei sehen?

Allerdings sagen solche Umfragen wenig darüber aus, wie viele Menschen diese Entscheidung tatsächlich treffen würden. Auch ist nicht ganz klar, wofür die Partei stehen soll. Wagenknecht hat sich als scharfe Kritikerin der Ukraine-Politik der Bundesregierung positioniert. Sie ist auch gegen strenge Klimaschutzmaßnahmen und für die Begrenzung der Migration. Sie hat die Grünen immer wieder als die gefährlichste Partei bezeichnet.

Politikwissenschaftler gehen davon aus, dass ihr Projekt auch der AfD Stimmen abjagen könnte. Die rechte Partei hofft, im nächsten Jahr erstmals in Deutschland die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg zu gewinnen.

Das prominenteste Gesicht der Partei

Wagenknecht war jahrzehntelang eine der prominentesten Figuren der Linken. Sie trat vor dem Zusammenbruch der DDR der SED bei und engagierte sich dann in der Nachfolgepartei PDS und schließlich in der Linken. Vor vier Jahren zog sie sich nach innerparteilichen Querelen und einem Burnout vom Amt der Fraktionschefin im Bundestag zurück. Dennoch blieb Wagenknecht das prominenteste Gesicht der Partei und stellte mit Auftritten in Talkshows und Büchern immer wieder öffentlich die eigentlichen Führer der Linken in den Schatten.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch bezeichnete die geplante Neugründung einer Partei als „angesichts der gesellschaftlichen Lage und der Situation der Linken unverantwortlich“. Barsch sagte der „Rheinischen Post“, es sei „unmoralisch“, wenn Wagenknecht Mandate übernehmen würde, die sie über die Linke erworben habe. Wagenknechts Schritt würde bedeuten, „dass es keine Fraktion mehr gäbe. Das heißt aber nicht, dass die Linke am Ende wäre.“ Die Linke bleibt eine soziale Opposition. Wagenknechts Partei „ist dann ein Konkurrent. Nicht mehr und nicht weniger.“

Der frühere Linken-Chef Bernd Riexinger sagte dem Nachrichtenportal „The Pioneer“: „Es ist eine Befreiung für die Linke.“ Für seine Partei sei dies das Ende eines „langen, schmerzhaften Prozesses“. Die Klarheit sorge nun dafür, dass die Linken-Wähler nun wieder wüssten, „was die Linke für sie will und tut“. Riexinger fügte hinzu: „Alle, die durch Frau Wagenknecht daran gehindert wurden, für uns zu stimmen oder gar Mitglied zu werden, sind herzlich eingeladen.“