Medien: US-Militär schießt mutmaßlichen chinesischen Spionageballon ab

Das US-Militär hat den kürzlich entdeckten mutmaßlichen Spionageballon aus China abgeschossen. Das berichteten die Sender CNN und Fox News am Samstag. Die FAA hatte zuvor bekannt gegeben, dass drei Flughäfen im Südosten der USA vorübergehend geschlossen wurden, „um das Verteidigungsministerium bei einer nationalen Sicherheitsmaßnahme zu unterstützen“.

Demnach wurden Starts und Landungen an den Flughäfen Wilmington, Myrtle Beach und Charleston in den Bundesstaaten South Carolina und North Carolina unterbrochen.

Auf die Frage von Journalisten nach dem Ballon hatte US-Präsident Joe Biden zuvor gesagt: „Wir werden uns darum kümmern.“ Nähere Angaben machte der Präsident nicht.

Der Überflug des Ballons in der Größe von drei Bussen wurde am Donnerstag öffentlich. „Das Ziel des Ballons ist eindeutig Spionage und sein derzeitiger Weg führt durch sensible Basen“, sagte ein Beamter des Pentagon. Der Ballon wurde zuerst über dem Bundesstaat Montana gesichtet, von wo aus er weiter nach Osten flog.

China behauptet, es handele sich um einen „zivilen“ Ballon, insbesondere für „meteorologische Zwecke“, der versehentlich in den US-Luftraum geflogen sei.

AFP