Medien berichten – die Bundesregierung will offenbar auch Leopard-1-Panzer an die Ukraine übergeben

Die Bundesregierung hat grünes Licht für weitere Panzerlieferungen an die Ukraine zum Kampf gegen Russland gegeben. Das berichten die „Süddeutsche Zeitung“ und die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach reparieren die Firmen „Rheinmetall“ und „Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft“ (FFG) bereits Leopard-1-Panzer für den Einsatz in der Ukraine. Nach dem Willen der Bundesregierung kann eine Auslieferung dann „jederzeit“ erfolgen. Eine formelle Genehmigung für den Export wurde jedoch noch nicht erteilt.

Den Berichten zufolge gibt es jedoch noch Probleme bei der Beschaffung der erforderlichen 105-Millimeter-Munition für die Leopard-1-Modelle. Diese Munition wird nicht mehr in Deutschland hergestellt. Und auch der Einkauf aus anderen Ländern erweist sich derzeit als schwierig: Nach Angaben der „Süddeutschen Zeitung“ verfügt beispielsweise Brasilien aufgrund der Lieferung von rund 250 Leopard-Panzern aus Deutschland noch über große Munitionsvorräte. Aber die Regierung von Präsident Lula weigert sich bisher, sie weiterzugeben, wie sie es bei der Munition für den Flugabwehrpanzer Cheetah getan hat.

Munitionsknappheit ist auch beim Gepard-Panzer ein Problem

Bei den Cheetah-Panzern wird der Munitionsmangel immer mehr zum Problem. Die Schweiz blockiert den Transfer von dort produzierter Munition. Inzwischen gibt es erste Anzeichen für ein Umdenken: Das Parlament in Bern will nun ein Gesetz ändern, um von der Neutralitätsposition der Schweiz abweichen zu können. Bis dahin ist die Einsatzmöglichkeit der 37 von Deutschland an die Ukraine gelieferten Gepard-Panzer jedoch stark eingeschränkt. Laut SZ-Bericht hat die Ukraine nur noch rund 30.000 Schuss für Flugabwehrpanzer übrig. Auch deshalb hat sich Bundesverteidigungsminister Pistorius kürzlich für den Rückkauf von 15 Gepard-Panzern und Munition aus Katar eingesetzt. Ein ähnliches Dilemma versucht die Bundesregierung laut Regierungskreisen beim Leopard 1 zu verhindern.

Mittelfristig soll ab Juli eine neue Produktionsstätte bei „Rheinmetall“ im niedersächsischen Unterlüß das Problem lösen. Laut „SZ“ will die Bundeswehr für den Cheetah-Panzer zweimal 150.000 Schuss in zwei Varianten bestellen. Eines ist daher wegen seiner Splitterwirkung besonders zur Bekämpfung von Luftzielen geeignet. Bei einer anderen Variante muss man direkt ins Ziel treffen, das lässt sich aber schneller herstellen.

Lieferung der ersten Leopard 2-Panzer in drei Monaten

Vor der möglichen Freigabe von Leopard-1-Panzern hatte die Bundesregierung bereits in der vergangenen Woche die Lieferung von 14 Leopard-2-Panzern an die Ukraine angekündigt. Darüber hinaus erlaubte es anderen Ländern, solche in Deutschland hergestellten Kampfpanzer zu liefern. Verteidigungsminister Pistorius sagte, er glaube, dass die ersten Panzer in etwa drei Monaten verfügbar sein könnten.

