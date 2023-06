Anmerkung der Redaktion: Diese Geschichte erschien ursprünglich am 1. April 2023. Sie wurde aktualisiert, um neue Registrierungsdaten für Medicaid und das Kinderkrankenversicherungsprogramm der Centers for Medicare and Medicaid Services widerzuspiegeln.





Millionen Amerikaner laufen Gefahr, in den kommenden Monaten ihre Medicaid-Versicherung zu verlieren, aber die Bewohner von Arizona, Arkansas, Idaho, New Hampshire und South Dakota werden die ersten sein, die die Hauptlast der Kündigungen zu tragen haben.

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie ist es den Bundesstaaten vom Kongress untersagt, ihre Medicaid-Zahlen zu streichen. Dieses Verbot endete am Samstag, und einige Bundesstaaten gehen viel schneller vor als andere, um diejenigen, die nicht für das öffentliche Krankenversicherungsprogramm für Amerikaner mit niedrigem Einkommen in Frage kommen, auszuschalten.

Das beunruhigt Befürworter, die sagen, dass Geschwindigkeit dazu führen wird, dass anspruchsberechtigten Bewohnern fälschlicherweise gekündigt wird. Außerdem könnte es die Umstellung derjenigen, die keinen Anspruch mehr haben, auf andere Versicherungsarten erschweren.

„Das ist die Fabel von der Schildkröte und dem Hasen“, sagte Joan Alker, Geschäftsführerin der Georgetown University Zentrum für Kinder und Familien. „Wenn man sich Zeit nimmt, wird das auf jeden Fall zu einem besseren Ergebnis führen, damit anspruchsberechtigte Kinder und Familien weiterhin versichert bleiben. Geschwindigkeit ist also ein großes Problem.“

Die fünf Bundesstaaten werden im April damit beginnen, den Versicherungsschutz einzustellen, gefolgt von 14 weiteren Bundesstaaten im Mai und 20 weiteren Bundesstaaten sowie dem District of Columbia im Juni. Alle Staaten müssen ihre Neubestimmungen in den nächsten 14 Monaten abschließen.

Verschiedenen Schätzungen zufolge könnten rund 15 Millionen Menschen von Medicaid ausgeschlossen werden, obwohl mehrere Millionen Menschen woanders eine Absicherung finden könnten. Andere sind möglicherweise weiterhin berechtigt, können jedoch aus verfahrenstechnischen Gründen, beispielsweise weil sie die Verlängerungsformulare nicht ausfüllen, gekündigt werden. Laut einer Georgetown-Analyse sind mindestens 6,7 Millionen Kinder gefährdet.

Die Zahl der Medicaid-Registrierungen ist seit März 2020 sprunghaft angestiegen, als der Gesetzgeber den Families First Coronavirus Response Act verabschiedete, der Staaten daran hinderte, Personen unfreiwillig aus der Krankenversicherung auszuschließen. Im Gegenzug erhöhte der Kongress die bundesstaatlichen Medicaid-Zuschussquoten der Bundesstaaten um 6,2 Prozentpunkte.

Die Bestimmung war ursprünglich an den nationalen Gesundheitsnotstand geknüpft, doch der Gesetzgeber änderte dies im Rahmen des im Dezember verabschiedeten Bundesausgabengesetzes. Zusätzlich zu der Möglichkeit, im April mit der Durchführung von Kündigungen zu beginnen, werden die Bundesstaaten bis zum Rest des Jahres ein erweitertes bundesweites Match erhalten, das jedoch schrittweise eingestellt wird im Laufe der Zeit.

Laut den neuesten verfügbaren Daten der Centers for Medicare and Medicaid Services waren im Februar mehr als 93 Millionen Amerikaner bei Medicaid und dem Kinderkrankenversicherungsprogramm angemeldet, ein Anstieg von 32 % seit Februar 2020.

Für die staatlichen Medicaid-Behörden, von denen viele auch mit knappem Personal zu kämpfen haben, wird es eine gewaltige Aufgabe sein, die Berechtigung all dieser Eingeschriebenen zu überprüfen. Um sich darauf vorzubereiten, stellen sie laut einer aktuellen Umfrage von Georgetown und der Kaiser Family Foundation neue Mitarbeiter, Zeitarbeiter oder Auftragnehmer ein oder holen Rentner zurück.

Die meisten Bundesstaaten können den Versicherungsschutz für zumindest einige ihrer Teilnehmer automatisch erneuern, indem sie andere Daten verwenden, beispielsweise staatliche Lohninformationen. Aber die Agenturen müssen im Rahmen ihrer Medicaid-Programme mit anderen in Kontakt treten, was sich schon vor der Pandemie als Herausforderung erwies. Die meisten Bundesstaaten verwenden mehrere Methoden, um die Kontaktinformationen der Teilnehmer zu aktualisieren, einschließlich der Zusammenarbeit mit Versicherern, die den Bewohnern Medicaid-Versicherung anbieten.

Wenn per Post verschickte Mitteilungen zurückgesendet werden, müssen die Bundesstaaten nach Treu und Glauben versuchen, die Teilnehmer auf mindestens zwei anderen Wegen zu kontaktieren, bevor sie ihnen den Zugang verweigern. Und Staaten müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, um sich weiterhin für das erweiterte Match zu qualifizieren. Wenn sie dies nicht tun, könnte CMS auch ihre Kündigungen aussetzen, Abhilfemaßnahmen verlangen oder Geldstrafen verhängen.

Von den etwa 15 Millionen Menschen, die den Medicaid-Schutz verlieren könnten, werden etwa 8,2 Millionen keinen Anspruch mehr haben, heißt es in einer im August veröffentlichten Analyse des Gesundheitsministeriums. Etwa 2,7 Millionen dieser Menschen hätten Anspruch auf erhöhte Bundeszuschüsse für Affordable Care Act-Policen, die ihre monatlichen Prämien auf nur 0 US-Dollar senken könnten.

Etwa 6,8 Millionen Menschen werden jedoch exmatrikuliert, obwohl sie weiterhin anspruchsberechtigt sind.

Obwohl die Bundesregierung den Bundesstaaten mehr als ein Jahr Zeit gegeben hat, um die Berechtigungsprüfungen und Kündigungen durchzuführen, planen einige, viel schneller vorzugehen.

Idaho, das die Eignung der Eingeschriebenen während der gesamten Pandemie überwacht hat, plant, seine Neubewertungen bis September abzuschließen, was als einer der schnellsten Fristen im Land gilt.

Von den fast 450.000 Idahoern, die am Programm teilnehmen, sind etwa 150.000 entweder nicht qualifiziert oder hatten in den letzten drei Jahren keinen Kontakt zum Staat. Der Staat begann im Februar damit, Mitteilungen an diejenigen zu verschicken, denen eine Kündigung droht. Personen haben 60 Tage Zeit, um zu antworten, bevor sie entfernt werden.

Diejenigen, die nicht berechtigt sind, haben ab dem Kündigungsdatum 60 Tage Zeit, sich bei Your Health Idaho, der staatlichen Obamacare-Börse in Idaho, anzumelden. Die Börse erhält jeden Abend Informationen von der staatlichen Medicaid-Agentur über Bewohner, die keinen Anspruch mehr auf die öffentliche Krankenversicherung haben, aber möglicherweise Anspruch auf Bundeszuschüsse für die Richtlinien des Affordable Care Act haben.

Der Austausch kontaktiert diese Leute wöchentlich, solange sie noch Medicaid haben, und dann alle 15 Tage während der zweimonatigen Sonderanmeldefrist über verschiedene Methoden, einschließlich Post, E-Mail und SMS, sagte Pat Kelly, Geschäftsführer von Your Health Idaho.

Die Börse arbeitet mit 900 Agenten, Maklern und Registrierungsberatern zusammen, die Menschen bei der Anmeldung für Policen unterstützen können. Und es ist geplant, diesen Monat eine Werbekampagne zu starten Hervorheben der hohen Subventionen.

„Wir müssen den Idahoern wirklich dabei helfen, zu erkennen und zu verstehen, dass kostengünstige Optionen verfügbar sind und, was am wichtigsten ist, dass es sich um eine umfassende Krankenversicherung handelt, die sie für 0 US-Dollar im Monat erhalten können“, sagte Kelly.

Dennoch befürchten Befürworter in Idaho, dass die Bestrebungen des Staates, sich schnell zurückzuziehen, dazu führen werden, dass anspruchsberechtigte Einwohner ihren Versicherungsschutz verlieren.

Vielen Menschen sei nicht bewusst, dass sie noch einmal ihre Qualifikation nachweisen müssen, und die staatliche Behörde sei unterbesetzt und unterfinanziert, sagte Hillarie Hagen, Mitarbeiterin für Gesundheitspolitik bei Idaho Voices for Children. Verlängerungsschreiben erreichen die Eingeschriebenen möglicherweise nicht und diejenigen, die Hilfe benötigen, können den Kundendienst möglicherweise nicht erreichen.

„Wir sind sehr besorgt darüber, dass Familien und insbesondere Kinder ohne ihr Wissen den Krankenversicherungsschutz verlieren – das werden sie erfahren, wenn sie zum Arzt gehen“, sagte Hagen.

Im Bewusstsein, dass viele Menschen nicht wissen, dass sie ihre Berechtigung erneuern müssen, schickte die Medicaid-Agentur in Arizona letzten Sommer Textnachrichten und Briefe sowie Robocalls an die eingeschriebenen Personen und forderte sie auf, ihre Kontaktinformationen zu aktualisieren. Darüber hinaus arbeitet es mit kommunalen Partnern, Gesundheitsdienstleistern, Apotheken und Versicherern zusammen. Und es wird eine weitere Textkampagne gestartet, nachdem die vorherige so erfolgreich war, sagte Heidi Capriotti, Öffentlichkeitsbeauftragte des Arizona Health Care Cost Containment System.

Während der Staat die Anspruchsberechtigung von etwa 75 % seiner Medicaid-Teilnehmer automatisch neu bestimmen kann, muss er sich dennoch mit etwa 670.000 Einwohnern in Verbindung setzen, die ihren Versicherungsschutz verlieren könnten, weil sie nicht mehr berechtigt sind oder nicht auf die Anfragen der Agentur reagiert haben. Der Staat plant, sich zwölf Monate Zeit zu nehmen, um zu beurteilen, ob seine Immatrikulierten noch qualifiziert sind.

South Dakota wird im April mit der Kündigung von Medicaid-Mitgliedern beginnen, obwohl einige Erwachsene mit niedrigem Einkommen im Juli, wenn das Medicaid-Ausweitungsprogramm des Staates beginnt, möglicherweise wieder Anspruch darauf haben.

Die Wähler stimmten der Ausweitung von Medicaid auf Erwachsene mit niedrigem Einkommen im November an der Wahlurne zu, trotz der Einwände des republikanischen Gouverneurs und der Legislative.

Nach Angaben des Ministeriums für soziale Dienste des Bundesstaates waren im Januar fast 152.000 Einwohner bei Medicaid angemeldet, ein Anstieg von mehr als 30 % gegenüber März 2020. Derzeit scheinen jedoch mehr als 22.000 Menschen nicht teilnahmeberechtigt zu sein.

Die Agentur sagte in einer FAQ, dass sie der Überprüfung von Personen Vorrang einräumen wird, die unter anderem aus anderen Gründen höchstwahrscheinlich nicht anspruchsberechtigt sind, weil sie keiner Versicherungsgruppe mehr angehören oder ihr Einkommen gestiegen ist.

Wer nicht teilnahmeberechtigt ist, wird mit einer Frist von 10 Tagen exmatrikuliert. Wenn sie im Juli für eine Erweiterung in Frage kommen, erhalten sie bei der Kündigung eine entsprechende Benachrichtigung und erhalten im Juni eine Erinnerung. Die Agentur empfiehlt allen Teilnehmern, die nach Inkrafttreten der Medicaid-Ausweitung nicht mehr berechtigt sind, sich erneut zu bewerben.

Aber diese dreimonatige Pause kann verheerende Folgen für die Gesundheit von Bewohnern mit niedrigem Einkommen haben, sagte Jen Dreiske, stellvertretende Direktorin von South Dakota Voices for Peace, die mit den Einwanderern und Flüchtlingen des Staates zusammenarbeitet, um sie über die Auflösung zu informieren. Diese Menschen müssen möglicherweise auf ihre Herzmedikamente oder ihre Krebsbehandlung verzichten. Möglicherweise haben sie auch aus Kostengründen Angst, zum Arzt zu gehen.

„Warum können wir nicht einfach bis zum 1. Juli warten?“ sagte Dreiske. „Unsere Sorge ist, dass Menschen krank werden oder sterben, weil sie keinen Zugang zu der Gesundheitsversorgung haben, die sie so dringend benötigen.“