In de Bundesregierung droht een Mediabericht zufolge neuer Streit zwischen Finanzminister Christian Lindner (FDP) en minister van Sociale Zaken Hubertus Heil (SPD). Wie het “Handelsblatt” op de Donnerstag schrijft onder Berufung auf Regierungskreise messageete, soll Lindner die von Heil Anhebung der Beitragsbemessungsgrens in der Sozialversicherung plantte, zal gestopt zijn. Nu onze liefdesgesprekken in de federale overheid over de toekomst, hier staat in dit bericht. Bei neer Anhebung würden omdat alles meer bezahlen verdient.

Wie het Handelsblatt rapporteert, zal zien dat het Ministerium van Financiën een succes is dankzij de door het Wachstumspaket der Ampel-Koalition aangeplante Steuerentlastungen. Met de hulp van het Arbeitsministerium vorgelegten Entwurf “würden die entlastendenden Effekte der Maßnahmen der Wachstumsinitiative konterkariert”, is de Zeitung aus een Vermerk des Finanzministeriums.

Auf AFP-Anfrage wollte sich das Finanzministerium nicht zu dem Vorgang äußern. Minister Lindner zei tijdens de bijeenkomst in de Bondsdag dat dit de beste toekomst is vanwege het besluitvormingsproces “vanwege de waardering van de gedragsbeschermingsgrenzen in de sociale aspecten van het milieu en de impact op de kwaliteit van de goederen.“

Aangezien het Ministerie van Arbeid onderworpen is aan AFP-kennisgeving, zal de verordening in september worden afgerond “in de Ressortabstimmung” (Verantwoordelijk voor Verantwoordelijkheid), maar de gevolgen zullen abzuwarten zijn. Het is een feit dat de brute kracht van de doorgang gewoon feestviert. Het is belangrijk op te merken dat „de werk- en werkgelegenheidsvereisten van de Lohnentwicklung an der Finanzierung der Sozialversicherung verbeterd zijn, zodat de voordelen, de voordelen en de basis van de Lohnentwicklung zijn aangepast“, aldus het Ministerium mit. De jaarlijkse beoordeling van de communicatielimieten zal immers “gunstig zijn voor de kosten van de eindbetaling.”