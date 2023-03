Mede-eigenaar van Newcastle United, Amanda Staveley, zegt dat ze er zeker van is dat de meerderheidsaandeelhouders van de club, PIF, hun hoofd niet zullen laten draaien door de te koop-borden bij Manchester United en Liverpool.

Spreken bij de Financiële tijden Football Summit, zei Staveley dat haar consortium voor Newcastle koos omdat de prijs minder dan 10 keer hoger was dan die van Man Utd en Liverpool.

Net na de nederlaag in de Carabao Cup-finale van Newcastle tegen Man Utd, zei Staveley, die een belang van 10 procent heeft in St James’ Park: “Toen we naar Newcastle keken, waren we heel duidelijk dat we een club wilden met een gepassioneerde fanbase. We hebben We wilden ook een club die we betaalbaar konden kopen omdat wij (Staveley en echtgenoot Mehrdad Ghoudoussi) ook partners zijn van PIF.

“We zijn niet zo rijk. We zijn de arme partner en dat helpt bij het sturen van veel beslissingen.

“We gingen niet voor het geweldige Tottenham Hotspur en Chelsea en Liverpool. Ik ben een enorme Liverpool-fan en we probeerden ze te kopen, maar we liepen een wedstrijd tegen Newcastle binnen en zeiden: ‘Waarom zou je X miljard uitgeven als je £ 350 miljoen kunt uitgeven? Newcastle)?'”

Maar toen haar werd gevraagd of PIF hun interesse zou verleggen naar een van de wereldwijde grootmachten vanwege hun beschikbaarheid, voegde ze eraan toe: “Nee, ik denk het niet. Ik kan niet namens PIF spreken, maar ik zie dat echt niet gebeuren. We hebben het afgelopen jaar opgebouwd van de elfde plaats naar de hoop dat we kans maken op de Champions League.”

Staveley gutste in de nasleep van de nederlaag van Wembley tegen Man Utd dat Newcastle de Premier League en de Champions League in de komende jaren zal winnen.

Ze hebben sinds de overname in oktober 2021 £ 250 miljoen uitgegeven aan spelers in drie transferperiodes, waarbij alleen Man Utd en Chelsea meer hebben uitgegeven.

Newcastle vecht echter al tegen FFP en heeft nieuwe sponsorovereenkomsten en hogere inkomsten nodig om het rekruteringsteam meer koopkracht te geven in toekomstige transfervensters.

“We hebben tot nu toe £ 200 miljoen aan nieuw geld ingebracht”, voegde Staveley eraan toe. “En we hebben een businessplan gebaseerd op een tijdlijn van vijf, 10, 15 jaar.

“Met de FFP-regels zo strak als ze zijn, moeten we er echt alles aan doen om onze inkomsten en financiën te laten groeien.”

Een daarvan, zo bevestigde ze, is het filmen van een Amazon-documentaire – onthuld door Sky Sports vorige maand. Camera’s volgen het team al twee maanden.

Staveley bevestigde ook dat de club het potentieel van multiclubbezit onderzoekt, vergelijkbaar met de City Group-structuur bij Man City.

De opmerkingen van Staveley van vandaag komen wanneer Amnesty International er bij de Premier League op aandrong om de “juridisch bindende garanties” dat Newcastle niet wordt gecontroleerd door de Saoedische staat opnieuw te onderzoeken, na het indienen van een gerechtelijk document in de Verenigde Staten.

Een rechtszaak met betrekking tot de PGA-golftour en de door Saoedi-Arabië gesteunde LIV-golf beschreef PIF als “de soevereine instantie van het Koninkrijk Saoedi-Arabië” en hoofd Yasir Al Rumayyan, die ook de voorzitter is van Newcastle United, als “een zittende minister van de Saoedische regering”.

De Premier League en Newcastle hebben geweigerd commentaar te geven.

‘Newcastle nadert FFP-limieten; Ze hebben nieuwe inkomsten nodig’

Sky Sports News-verslaggever Keith Downie:

“De boodschap van Newcastle is al een tijdje dat ze dicht bij hun FFP-limiet zitten – totdat ze nieuwe inkomsten kunnen binnenhalen om ze meer koopkracht te geven.

“De commerciële afdeling heeft daar maandenlang hard aan gewerkt, maar het is de moeite waard eraan te denken dat het personeelsbestand op die afdeling nog in de kinderschoenen staat van ontwikkeling en groei.

“Als Newcastle zich volgend seizoen voor Europa wil kwalificeren, hebben ze nog minstens vijf of zes nieuwe aanwinsten nodig om te kunnen concurreren, dus het is absoluut noodzakelijk dat er de komende maanden nieuwe sponsorovereenkomsten en inkomstenstromen worden aangekondigd om de grenzen van FFP te verleggen.”