Fukuoka (dpa). Florian Wellbrock wollte überhaupt nicht sprechen. Sein Trainer fand dafür durchaus klare Worte. „Es war eigentlich eine Pflichtaufgabe“, sagte Bernd Berkhahn nach Wellbrocks völlig überraschendem Vorsprung bei der Schwimm-WM über 800 Meter Freistil.

„Er ist auch ein bisschen hilflos und kann sich nicht erklären, wie das passiert ist.“ Eigentlich wollte Wellbrock an diesem Mittwoch im WM-Finale um Gold schwimmen, nun muss er zusehen. Für ihn wiederholt sich die Geschichte.

Wellbrock scheiterte auch im 800-Meter-Lauf bei den Weltmeisterschaften 2019 im südkoreanischen Gwangju. Schon damals galt er als Medaillenkandidat und wurde bei den Freiwasserwettbewerben mit Gold ausgezeichnet. Dieses Mal krönte er sich sogar zum Doppelweltmeister im Meer, doch erneut gelang ihm der Wechsel in die Pool-Wettbewerbe nicht.

„Das kann ich mir nicht erklären“

„Das kann ich mir nicht erklären“, sagte Langstrecken-Bundestrainer Berkhahn. „Er war genesen, alles entspannt, kein Problem. Und dann kommt er nicht richtig in seinen Rhythmus und am Ende ist eine Zeit, die sieben Hundertstel zu langsam ist.“ Der 52-Jährige ergänzte: „Damit müssen wir uns erst einmal auseinandersetzen.“

Wellbrock schlug in Fukuoka nach 7:45,87 Minuten zu und wurde Neunter. Zum achten Platz, der für das Finale gereicht hätte, fehlten ihm sieben Hundertstelsekunden. Der 25-Jährige verpasste seine Bestzeit um mehr als sechs Sekunden.

Wellbrock hatte dem Rennen vieles untergeordnet. Nach seinen Siegen über zehn Kilometer und fünf Kilometer Extra verzichtete der Freiwasser-Olympiasieger freiwillig auf einen Staffelstart und verpasste damit eine weitere Chance auf eine Medaille. Regeneration und Training für die prestigeträchtigeren Indoor-Rennen standen für ihn im Vordergrund. Wellbrock galt als Mitfavorit. Er war als Vize-Weltmeister auf der zweitlängsten Beckendistanz nach Japan gereist.

„Natürlich kann ich mir erklären, dass er eine schlechte Technik geschwommen hat, sehr komplex geschwommen ist und so etwas“, sagte Berkhahn. „Aber warum er es getan hat und warum er sich nicht geoutet hat, kann ich nicht erklären.“

Auch Märtens ratlos

Wellbrocks Magdeburger Teamkollege Lukas Märtens war über die Leistung seines Kumpels ratlos. „Wir hatten ein sehr gutes Trainingslager. In den letzten Tagen lief es wirklich gut“, sagte der 21-Jährige. „Er sieht wirklich stabil aus. Aber man weiß nie, was in einem Menschen vorgeht. Nur er kann es wissen.

Märtens, der bereits Bronze über 400 Meter gewonnen hat, trägt nun im Finale an diesem Mittwoch (ab 13 Uhr MESZ) die Medaillenhoffnungen der deutschen Schwimmer. „Ich denke, ich kann von einem sehr soliden Vorsprung sprechen“, sagte er nach seinem dritten Platz. „Im Finale kann man in Richtung Medaillen blicken.“ Favoriten sind der Australier Samuel Short und Titelverteidiger Bobby Finke aus den USA.

Wellbrock hingegen hofft, dass sich die Geschichte nun ein zweites Mal wiederholt. Vor vier Jahren folgte nach seinem Vordebakel ein grandioses Comeback. Wellbrock krönte sich zum Weltmeister über 1500 Meter. In Fukuoka kann er immer noch Erfolg haben. „Das hat er gerade in der Aufwärmzone angekündigt“, sagte Berkhahn. „Aber das tröstet mich im Moment ein wenig.“

